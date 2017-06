– Det pågår ingen kampanje mot private barnehager i Oslo

Oslo

Det var til Nettavisen søndag at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kalte Oslos barnehagepolitikk «dårlig politikk».

Bakgrunnen er at Oslo kommune, etter en avgjørelse hos Fylkesmannen, får si nei til å støtte private barnehager fordi de vil dekke behovet selv.

– Det er en del av kampanjen som kjøres mot private barnehager, og som igjen skaper en usikkerhet for foreldrene som har barna i private barnehager. Hvis du hele tiden gjør det vanskelig å drive en privat barnehage, så spørs det hvor lenge de private vil holde ut, advarte kunnskapsministeren, som samtidig presiserte:

– Så lenge kommunen sørger for retten til barnehageplass, så kan ikke jeg som statsråd gripe inn i om de bygger i egen regi, men jeg kan ha en veldig sterk politisk mening om at det er dårlig politikk, fordi det betyr at barnehager som er planlagt ikke får starte.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl, reagerer på Isaksens fremstilling.

– Det pågår ingen kampanje mot private barnehager slik kunnskapsministeren hevder. Byrådet har akkurat godkjent en ny privat barnehage i Oslo, og vi har akkurat inngått en samarbeidsavtale med Private Barnehagers Landsforening (PBL), sier Dahl til Dagsavisen

– Jeg er overrasket over at vi har en kunnskapsminister som aller helst vil overstyre lokalpolitiske beslutninger tatt av et demokratisk valgt flertall, sier hun.

Dahl mener også Isaksen bør ta innover seg hva Høyre gjorde da de satt meed makten i Oslo.

– Mens Høyre altså forbød offentlig utbygging, tar Arbeiderpartiet i bruk både offentlige og private krefter. Frem mot 2019 får Oslo 3000 flere barnehageplass, både offentlige og private, hevder byråden.

– Det står i sterk kontrast til Høyre, som bare klarte 1100 plasser de fire siste årene de styrte Oslo.