Bystyremøtet i bilder

Oslo

Kveldens bystyremøte ble ikke akkurat det mest hendelsesrike jeg har opplevd. Det er jo ingen søppelkrise lenger. Eiendomsskatten får riktignok fortsatt Høyre til å heve stemmen, men saken er tross alt tapt, så mer enn brusing med fjøra blir det skjelden.

Så spørretimen handlet om barnehagepolitikk, for eksempel. Det har i det siste blitt et kodeord for "Høyre slenger dritt om Arbeiderpartiet fordi de bare gjør som Rødt sier".

Og så dreide det seg om utleiedelen av det nye hovedbiblioteket. Her driver jo de rødgrønne blå politikk, så særlig spennende debatt blir det aldri.

Så, på løpende bånd, eiendomsskatt, hjemmetjenesten, forsøpling (det viser seg at det er blitt varmt, og da blir det mer søppel i byens parker, gitt!), og en eventuell paviljong på Rustad skole. Men skikkelig fart ble det aldri.

Blant de lengste debattene i dag var den om Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeehgs private forslag. "Lokal innsats mot voldelig ekstremisme og radikalisering", heter det, og vi har tilogmed skrivi om det i Dagsavisen tidligere . Debatten gikk, som sånne debatter gjerne gjør, stort sett ut på at alle klapper hverandre på skuldrene og sier at alle er flinke og at det er bra at saken kommer på dagsorden. Helt til Fremskrittspartiet dukker opp og sier at at det er innvandrenes skyld. Eller "Dette gjelder i innvandrermiljøer, spesielt i miljøer der islam står sterkt", som det het denne gangen.

Arbeiderpartiets filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen sa det enkelt:

Høyres alltid inkluderende eks-ordfører Fabian Stang tok også ordet i debatten, til et litt pussig innlegg om at det ikke finnes høyre- eller venstreekstremisme, men bare ekstremisme. Jeg er ikke sikker på hva ofre for høyreekstremisme mener om det, men skal vi tolke av stønninga fra salen, så har ikke Fabian nødvendigvis salen i sin hule hånd lenger.

Mens vi var et øyeblikk i tvil om Peter N. Myhre snakket om ekstremister eller sine egne partifeller:

Uansett. Jeg skriver snart en egen sak om tiggedebatten (som dukker opp med omtrent samme frekvens som mikrofonproblemer i bystyresalen), så det får ligge i denne omgang. Men av ting som var verdt å få med seg var Arbeiderpartipolitiker Jørgen Foss sitt første innlegg fra bystyrets talerstol. Han benyttet anledningen til å gi oss en vakker kulturopplevelse, med sin sang fra Sagene. Bør ikke forveksles med Oslolosen:

Og når det var sagt lar vi KrFs Erik Lunde avslutte det hele. For det gjør han så godt:

Og med det sier vi takk for i kveld. Snart blir det revidert kommunebudsjett. DET skal bli moro!