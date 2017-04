Oslo

På onsdag var det mange Vålerenga-supportere som krysset av på en personlig liste. En liste som beviser mange, mange reisemil og mye penger brukt. Denne gang: Gran Idrettspark: Check!

En litt underlig subkultur av fotballsupporter-livet er banehopping, nemlig det å «samle på» fotballbaner du har besøkt. Det er flere grunner til at dette er populært, først og fremst: Hvem liker ikke å lage ei liste? Lister er gøy. Topp 3 album for eksempel. Topp 3 konserter du har vært på, eller topp 3 feteste dødballmål Vålerenga har scora. I tillegg er det en liten skrytegreie blant fotballfans - hvem reiser lengst og oftest for å se laget sitt?

En av de mest kjente banehopperne er Ray Tørnkvist, som ikke følger et spesielt lag. Han samler på baner overalt og har reist land og strand rundt i årevis. I et TV 2-intervju i 2014 kunne han fortelle at han hadde blant annet besøkt alle banene i de fem øverste divisjonene i England, de fire øverste divisjonene i Skottland, og 181 baner i Tyskland. Totalt har han sett kamper på 1200 fotballbaner i ti land. Er du reiseglad fotballfan (og singel?) finnes det vel knapt noen bedre hobby.

Det går litt sport i det for enkelte Vålerenga-fans også. Og for oss som har vært med en stund har det blitt en del baner.

Enkelt, tenker du kanskje. Bare å dra opp på Ekeberg, ta mange matchbaner med jente- og guttelag, se VIF 2 rundt om i trikkeserien i Oslo. Men nei! For Vålerenga-banehopping gjelder kun offisielle kamper (ikke treningskamper) med Vålerenga A-lag herrer. Hvorfor det er sånn vet jeg ikke, men sånn er det.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Det er også litt intrikat: Jeg har for eksempel dobbel uttelling på Hønefoss, fordi jeg har både det gamle stadionet på Hønefoss og nye AKA Arena. Det er ikke samme gressmatte, AKA Arena er bygget ved siden av det gamle stadionet, derfor teller den som ny bane. Men når Odd Grenland fikk Skagerak Arena bygget de den på samme sted som den gamle, med ny matte snudd nitti grader. Derfor gir den ikke dobbel uttelling.

Min liste består av 54 baner, hvorav 11 er i utlandet. I tillegg har jeg sett Vålerenga spille ishockey i 23 forskjellige rinker. På min liste finner man sagnomsuste baner som ikke lenger finnes, i alle fall ikke til bruk i toppfotball: Jeg husker spesielt Kråmyra i Ålesund, hvor folk satt i trærne og hang i fjellsida for å se Oslos stolthet mot tangotrøyene. Forblåste Stavanger Stadion og Kristiansand Stadion brukes ikke mer, så den yngre garde må reise andre steder for å ta igjen oss gamle grinebiterne.

Råsunda Stadion i Stockholm ble besøkt under Royal League og er nå revet. Jeg fikk ikke reist til Gran for å se cupkampen denne uka, så kidsa har tatt meg igjen med én der.

Men senere i sommer blir det en mulighet til å krysse av en ny på lista: Kristiansund stadion blir neppe i Eliteserien mer enn en sesong, så her må jeg gripe muligheten. Hvem vil ikke ta en tur til Kristiansund i midten av juli?

Den lengste reisen min er definitivt til Jerevan hvor Vålerenga møtte FC Mika på Mika Stadion til Europa League-kvalik. Det er 3.200 kilometer i luftlinje fra Oslo. For en reiseglad fotballfan med sans for rare land finnes det knapt noe bedre - du får en tur til et sted du aldri ville reist, og som regel er det en veldig kul opplevelse. Klubben finnes forøvrig ikke lenger, så akkurat den banen kommer neppe tilbake.

Et absolutt høydepunkt var selvsagt bortekampen mot Chelsea på Stamford Bridge med 3500 tilreisende Vålerenga-fans, tross tap. Den beste kampen jeg har sett Vålerenga spille i Europa var i Newcastle, hvor de presset Newcastle hele veien. Kampen jeg skulle ønske jeg var på? Borte mot Besiktas, da Vålerenga hentet opp 0-3 til 3-3 og slo ut det tyrkiske storlaget mens de rabiate tyrkene på tribunen ble helt lamslåtte. Antagelig VIFs mest legendariske kamp. På gamle Inönü stadion som ikke lenger finnes.

Nå er det opptil Ronny Deila å fikse flere stadioner til lista, og jeg satser på at de er i utlandet, og ikke i Obos-ligaen. ...Eller forresten, jeg får jo krysset av et stadion til i år. Vålerenga Stadion, i september mot Sarpsborg. Kryss av!

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren og Kjell Henning Thon skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.