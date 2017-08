T-skjorte med innhold

Nye Trender

T-skjorter med store logoer finnes overalt. Dog er de aller fleste dekket av klesmerker som Gucci, Bape og Nike og blir som reklame å regne.

Nå er T-skjorten igjen blitt et sted man uttrykker seg med tekst eller design.

Frank Ocean

Artisten Frank Ocean stilte på scenen i New York med en T-skjorte påskrevet; «Why be racist, sexist, homophobic, or transphobic when u could just be quiet?».

Ocean som selv har kommet ut av skapet stilte med plagget på New Yorks Panorama-festival, skriver Vogue.

Det er 18-åringen Kayla Robinson som har designet T-skjorten for Green Box Shop .

Uttrykk

Dagsavisens moteekspert, Sissel Hoffengh mener T-skjortebe speiler samtiden.

– Moten kan ikke eksistere i et vakum hinsides tid og sted - hvordan vi kler oss er en måte å uttrykke oss på, enten vi har et politisk budskap, en frustrsjon eller bare et behov for å vise de etablerte finger'n. Så når gripende hendelser setter sitt preg på nyhetsbildet ville det være merkelig om motene ikke reflekterte dette, sier Hoffengh.

Skryt

Også den enda yngre garde som Lil Uzi vert og Lil Yachty har vist hvor de står. «Be You, not dumb (them)», som skulle betyr noe sånt som. «Vær deg selv ikke dum (dem)», står det på skjorten til rapper Lil Yachty, mens Lil Uzi Vert har en T-skjorte påskrevet «Freedom freedom freedom is enchanting», noe sånt som «frihet frihet frihet er magisk». Begge rapperne har fått mye kritikk for sin musikk, men her får de altså skryt.

– 2017 har vært slagord-T-skjortenes år på en måte vi må tilbake til 70-tallet for å matche, legger Hoffengh til.