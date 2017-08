Nye Trender

Av Sissel Hoffengh og Espen H. Rusdal

Moodgutta viste som vanlig plagg for den aktuelle sesongen og ikke neste vår-sommer som de andre. Deres kolleksjoner pleier å være en god miks av street og coctail, men høst og vinter 2017 var mest coctail: dype grønne og lillafarger og svart, velour og fløyel, glinsende materialer med innslag av gull og gulltråer i skimrende teksturer oste sofistikert retro.

Herrenes åpne skjortebryst og lange flagrende hår, og kvinner i herredresser og skyhøye hæler sendte tankene rett til Yves Saint Laurents og Halstons syttitall – elegant stylet av Storm Pedersen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fam Irvoll

Deretter var det duket for Fam Irvoll som gjorde comeback med et kjendisstint show etter flere års permisjon fra catwalken. Og det var Irvoll i kjent slag publikum fikk se: rosatoner, glitter, frekke prints, musikk på full guffe og kjendismodeller i alle aldre, former og fasonger – det er visst en trend denne høsten : Ulrikke Falch, Mariann Thomassen og Gisle Agledahl og Else Kåss Furuseth - sistnevnte spanderte til og med et smellkyss på kinnet til Ari Behn som satt på fusrekka sammen med kunstner Unni Askeland.

Både kolleksjonen og visningen var et gigaspark på skinnleggen til kroppspress og skjønnhetshysteri.

– Man blir jo glad av slike visninger, sa vår entusiastiske sidemann Kjell Nordström som hadde tatt turen ned til Sentralen, til tross for at det bare er 12 timer før hans egen visning av Black Rose – kolleksjonen han har skapt sammen med Sisters in Business som går av stabelen onsdag.