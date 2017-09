Kultur

«- Hvordan har familien din forholdt seg til dekningen av boka de siste månedene?

- Det vet jeg ikke. Jeg har ikke kontakt med dem. Jeg brøt med dem for mange, mange år siden. Vi kjenner ikke hverandre».

Dette forteller Vigdis Hjorth til intervjuer Kaja Schjerven Mollerin i boka «Vigdis, del for del», som kommer i bokhandlene tirsdag 19. september. Videre i boka forteller Vigdis Hjorth:

«Jeg har brutt med min primærfamilie for nærmere tretti år siden, og innenfor familien har vi ulike fortellinger om hva vi har vært med på». Hun går ikke i detalj på grunnene til at hun har brutt med familien.

Seksuelle overgrep

«Vigdis, del for del» består av en serie samtaler mellom Vigdis Hjorth og Kaja Schjerven Mollerin, litteraturviter og tidligere redaktør i tidsskriftet Vinduet. Samtalene har funnet sted mellom desember 2015 og helt fram til september 2017.

I «Vigdis, del for del» kommenterer Vigdis Hjorth inngående debatten som har rast rundt hennes bestselgende roman «Arv og miljø» det siste året, og gir sin vurdering av søsteren Helga Hjorths motsvar i romanen «Fri vilje», som kom ut i august, og har toppet salgslistene for skjønnlitteratur.

Vigids Hjorths roman «Arv og miljø» beskriver arveoppgjøret mellom tre søstre og en bror etter farens død, og reaksjonene når bokas hovedperson, storesøsteren Bergljot, forteller at hun ble seksuelt misbrukt av faren som barn. Debatten rundt «Arv og miljø» skjøt fart i fjor høst da Aftenposten skrev at Vigdis Hjorth blant annet beskrev detaljer fra sin fars begravelse i romanen. «Det er nærliggende for leseren å anta at hun indirekte anklager sin egen far for seksuelle overgrep», skrev Aftenpostens litteraturkritiker Ingunn Økland om romanen.

Hjorth har hittil i liten grad kommentert debatten gjennom intervjuer, men har deltatt på en rekke litterære arrangementer og festivaler.

«Det blir feil å lese romanen 'Arv og miljø' som en bevisføring for noe forfatteren, altså jeg, skulle ha opplevd», understreker Hjorth i intervjuboka.

«Ingunn Økland skrev i fjor at du begår overtramp ved å gjengi private brev og e-poster skrevet av andre. Søsteren din Helga sier det samme nå. Er det en rimelig innvending?» spør Kaja Schjerven Mollerin.

«De brevene og e-postene jeg gjengir direkte i romanen, har jeg fått tillatelse til å bruke. I de tilfellene jeg ikke har spurt om tillatelse, gjengir jeg ikke direkte», svarer Vigdis Hjorth i intervjuboka.

Søsteren svarer

I august i år kom Vigdis Hjorths søster Helga med en overraskende svar til sin storesøster, i form av romanen «Fri vilje», der fortelleren er en kvinne som opplever at storesøsteren skriver roman.

- Jeg ville ikke at fremstillingen i «Arv og miljø» skulle bli stående igjen som bildet av min familie og mine foreldre. Det kunne jeg rett og slett ikke leve med, sa Helga Hjorth til Dagsavisen da «Fri vilje» kom ut.

Vigdis Hjorth kommenterte ikke søsterens roman ved utgivelsen, men svarer utfyllende på spørsmål om søsterens roman i den nye intervjuboka:

«Slik denne storesøsteren er portrettert i 'Fri vilje', skjønner jeg godt at hun er en belastning for familien. De må bare være glad for at hun har holdt seg borte alle disse årene», sier Vigdis Hjorth til Kaja Schjerven Mollerin.



Fortegnet

«Helga Hjorth argumenterer langs to rekker. Hun sier at alt i min bok er sant, bare ikke overgrepshistorien», sier Vigdis Hjorth videre, og synes at «Fri vilje» «bærer for stort preg av bare å skulle ta denne storesøsteren».

«Det er klart hun kan kjenne igjen noen elementer i historien («Arv og miljø»), slik jeg kan kjenne igjen noen elementer i hennes fortelling. Og slik hun opplever min versjon som fortegnet, er det mye jeg ikke kjenner igjen i hennes fremstilling.

- Hva er det du ikke kjenner igjen?

- Først og fremst gjelder det vel de idylliske beskrivelsene av familielivet» svarer Vigdis Hjorth i boka.

Vigdis Hjorth påpeker at hun ikke ble overrasket da søsteren kom med roman i høst.

«Det var nesten som forventet. Selv om jeg ikke har kontakt med primærfamilien min, har jeg hatt mine erfaringer med dem».

Omdiskutert

Vigdis Hjorth har gjennom fire tiår vært en av Norges mest omdiskuterte forfattere, og har vært kjent for å blande liv og dikting i romaner som «Hjulskift», «Tredje person entall» og «Tredve dager i Sandefjord». Sistnevnte roman skrev Hjorth etter at hun måtte sone en dom på 30 dagers fengsel for promillekjøring. I intervjuboka snakker hun blant annet om dommen, fengselsoppholdet og sitt forhold til alkohol. Hun forteller om oppvekst og karriere i en bok som går gjennom hele hennes forfatterskap og hennes litterære og kunsteriske inspirasjonskilder.

«Arv og miljø» er Vigdis Hjorths bestselgende roman til nå, den er solgt i over 160.000 eksemplarer, og er blant annet blitt nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Debatten om virkelighetslitteratur har rast i norske medier helt siden utgivelsen, og i «Vigdis – del for del» fremgår det at det var opptil 130 medieoppslag daglig om Vigdis Hjorth da debatten var som mest intens.

«Jeg presenterte ikke romanen som selvbiografisk (…) Det er ikke en bok som påstår å være sann eller virkelig, slik Karl Ove Knausgårds eller Tomas Espedals romaner gjør», understreker Hjorth.

«Vigdis Hjorth – del for del» utgis på Gyldendal Forlag med lansering 19. september. Torsdag 21. september holder Vigdis Hjorth Kielland-forelesningen på Kapittel-festivalen i Stavanger.

