Presset medieministeren på pressefrihet

Kultur

Tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp) som en gang brant utgaver av Tønsbergs Blad. Den nåværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) som tok til orde for boikott av avisa Nordlys. Integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) som sådde tvil om pressens troverdighet i sin blogg, Dette var bakteppet for at opposisjonen tydelig hadde bestemt seg for å utfordre Solberg-regjeringens forhold til presse- og ytringsfrihet, gjennom å presse kultur- og medieminister Linda Hofstad Helleland (H) i Stortingets spørretime.

- Hva mener statsråden om at representanter fra regjeringen oppfordrer til boikott av norske medier? spurte Aps mediepolitiske talsmann Arild Grande kultur- og medieminister Linda Hofstad Helleland. Selv om saken angikk enkeltstatsråder fra Frp, mener Grande at dette er hele regjeringens problem.

- De fremste til å forsvare den frie presse skal være politikerne. Men også her i Norge ser vi ledende politikere – i regjering – brenne aviser, oppfordre til boikott av aviser som skriver kritisk om et regjeringsparti, og trekke pressens troverdighet i tvil. Statsministeren selv sitter stille i båten, og griper ikke inn, sa Grande, og fikk støtte fra blant annet KrFs Geir Bekkevold, leder av Stortingets kultur- og utdanningskomitè.

"Fake news"

Kulturminister Helleland svarte at regjeringen på ingen måte oppfordrer til boikott av norske medier, at den vil forsvare norsk pressefrihet, og at hun mente statsminister Erna Solberg har vært veldig klar på dette tidligere.

- Vil statsråden ta til orde for at regjeringens statsråder og representanter får et kurs i pressefrihet og ytringsfrihet? fulgte Grande opp.

- Jeg ser ingen grunn til pålegge mine statsrådkolleger å dra på kurs, sa kulturministeren, som la til at hun selv også er bekymret for en utvikling politikere eller andre beskylder pressen for å komme med "fake news" fordi man ikke liker det de skriver.

- Vi kan jo alle som politikere iblant komme i opphetet diskusjon med journalister om saker, men det er ikke riktig å kalle det "fake news" bare fordi man ikke liker det som skrives, sa Helleland.

- "Fake news" er noe helt annet. Det er bevisst manipulering av nyhetssaker. Det er stor forskjell på de to, sa hun,

Aps Arild Grande var ikke spesielt fornøyd med statsrådens svar etterpå.

- Hun svarer unnvikende og i generelle vendinger. Det er åpenbart at dette føles ubehagelig, mener Grande.

- Jeg hadde ventet at hun klarere slo fast at det er uakseptabelt når en justisminister eller andre representanter for regjeringen går til angrep på pressen. Vi ser det stadig vekk, at enkeltstatsråder går over grensen, sier han til Dagsavisen.