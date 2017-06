Forbereder seg til travel sommer på Trolltunga

Innenriks

Turiststrømmen til steinformasjonen Trolltunga når nye høyder. Dermed øker også arbeidsmengden for de lokale redningsarbeiderne.

I fjor besøkte mellom 80.000 og 90.000 turister Trolltunga, ifølge Statens Naturoppsyn. I år er det ventet at tallet kan nå 100.000.

Allerede har Røde Kors Hjelpekorps i Tyssedal vært ute på flere aksjoner.

– Vi har hatt seks forskjellige hendelser i år, og det er ganske tidlig i sesongen ennå. De verste månedene er juli, august og september, sier korpsleder Knut Atle Øyre i Tyssedal Røde Kors Hjelpekorps til NTB.

For dårlige sko

Han sier at det vanligste problemet er at folk går seg "tom" og må hjelpes ned.

– De er for dårlig forberedt, for dårlig kledd, for dårlig skodd og har med seg altfor lite mat og næring. Og ikke spiser de nok under turen heller, sier han.

Nå håper hjelpekorpset at de skal få på plass en liten base nær Trolltunga hvor de kan mellomlagre utstyr.

(NTB)