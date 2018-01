Angriper «illojal» Hadia Tajik

Innenriks

Av John Trygve Tollefsen

«En god dag for Trond Giske, Hadia raser nedover», skriver Leif Sande på sin egen nettside tirsdag kveld. I innlegget skriver han at Ap-nestlederen har «håndtert saken dårligst av alle».

– Tajik har minst tillit etter denne prosessen, sier Sande til Dagsavisen.

Prosessen Sande sikter til, er måten Arbeiderpartiet har håndtert varslene mot partiets nestleder Trond Giske på.

Sande er en av få sentrale Trond Giske-støttespillere som åpent forsvarer den nå permitterte nestlederen.

– Splittet ledelse

Ap avholdt tirsdag et ekstraordinært møte i sentralstyret for å håndtere Giske-saken. I dette møtet leste Tajik høyt fra innholdet i varsler partiet har mottatt. Før jul skrev Tajik på sin Facebook-side at varslene var «rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist».

– Hvorfor i huleste skulle hun trekke fram det at hun er jurist for å få mer autoritet i en slik sak? spør Sande, som mener Tajiks opptreden vitner om en splittet ledelse.

Sande var inntil i vår leder av fagforbundet Industri Energi og er nå første vara til Stortinget fra Hordaland for Arbeiderpartiet. Allerede tirsdag i neste uke skal han møte i Stortinget.

Leif Sande tror ikke angrepet på Tajik får noen konsekvenser for arbeidet han skal utføre som stortingsrepresentant.

– Hun har jo ikke noe større tillit til meg heller, går jeg ut fra, sier Sande.

– Ikke diskvalifiserende

Sande har helt siden i høst hevdet at det pågår en maktkamp i partiet og at noen forsøker å bli kvitt Trond Giske.

Sande hevder at Hadia Tajik kan bli tvunget til å gå av på neste landsmøte og at Giske blir gjenvalgt.

– Han har vært ungkar og spellemann, og jeg går ut fra at han har oppført seg som ungkarer og spellemenn gjør. Det kan ikke bli diskvalifiserende.

Men dersom det framkommer ulovligheter, vil han ikke lenger støtte Giske.

– Dersom han har gjort noe som er et lovbrudd, går det ikke an å leve med det.

Dagsavisen har vært i kontakt med Hadia Tajik, som ikke ønsker å kommentere saken.

Konflikt med ansatte

Dette er ikke første gang Sande har skapt bråk med nettsiden sin. I høst måtte han slette et innlegg som ble oppfattet som et angrep på navngitte ansatte i Arbeiderpartiet.

Aps sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, forsikrer at dette ikke får konsekvenser på Stortinget:

«Vi som jobber i sekretariatet legger til rette for at alle representantene skal kunne gjøre en god jobb for Arbeiderpartiets politikk og våre verdier» skriver Amundsen, og legger til:

«Det gjelder selvsagt også Leif Sande.»

john.trygve.tollefsen@dagsavisen.no