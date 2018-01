Kritikere krever at Støre-rådgiver må gå

Innenriks

Partisekretær Kjersti Stenseng skal ha startet kritikken og uttrykt manglende tillit til sekretariatslederen, skriver Dagbladet.

Bakgrunnen er angivelig konfliktskapende og dårlig ledelse, at sensitive dokumenter han har hatt ansvaret for har lekket til mediene, at han ikke har klart å skape ro blant de ansatte i gruppa, og kritikkverdig opptreden i valgkampen.

– Vi var mange på møtet som mener at Amundsen må gå. Det var en massiv kritikk mot ham. Mange uttrykte manglende tillit, sier en kilde som var til stede på møtet.

Kilder sier til Dagbladet at den sterke kritikken i praksis betyr at Amundsen må gå.

Amundsen avviser kritikken blankt overfor avisen.

– Det er vanskelig å forholde seg udokumenterte påstander fra anonyme kilder. Jeg deltok ikke i sentralstyremøtet, og har ingen informasjon om hva som ble sagt der. Når det gjelder min håndtering av Giske-saken, som jeg skjønner er utløsende for kritikken, begrenser den seg til at jeg har bistått tre varslere i en forberedende fase, og til støtte og oppfølging underveis og etterpå, skriver Amundsen i en epost til Dagbladet. (NTB)