Ap-jubel for 30 +

Partienes lokale styrkeforhold er endret i en InFact-undersøkelse gjort for VG 19. august, altså fire dager etter Norfakta-målingen Dagsavisen Fremtiden skrev om mandag. På VGs måling, som riktignok viser Buskerud og ikke Drammen, kommer Ap ut likt som i 2013 med 31,8 prosent oppslutning, mens Høyre går ned 3,3 til 25, 7 prosent. Det gir tredjekandidat Masud Gharahkhani (Ap) både stortingsplassen han ønsker seg, og partiet ny giv.

– Denne målingen motiverer 22 dager før valget, og viser at velgerne vil ha en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, sier han til Dagsavisen Fremtiden. I tillegg til sine hjertesaker flere ansatte i eldreomsorgen, flere lærere i skole og barnehage og rettferdig pensjon, vil han mobilisere ved hjelp av en lokal het potet:

– Bruk stemmeretten, og sørg for at Høyre og FRP angrer stort på at de overkjører drammensernes tydelige nei til blokker på Marienlyst!

Venstre er på InFacts måling over sperregrensen, og hadde det vært valg i morgen ville Rebekka Borsch fått fast plass for Venstre, viser Pollofpolls.nos oversikt.