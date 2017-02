Da danskeferja gikk til Fredrikstad

Fredrikstad24

– Dette er en gavepakke til byens befolkning, som jeg ble mektig imponert av da jeg fikk prøvekjøre, sprudler historiker Petter Ringen Johannessen.

For et snaut år siden startet Fredrikstad kommune arbeidet med å georeferere tusenvis av bilder og postkort med motiver fra byen vår. Nå er jobben gjort og resultatet tilgjengelig.

Georeferert

I samlingen ligger også håndtegnede kart fra så langt tilbake som 1600-tallet. Det historikeren betegner som en gavepakke til historieinteresserte, journalister, kommuneansatte, skoleelever og alle andre i Plankebyen, ble i går lansert på Bylaboratoriet.

– At det er georeferert betyr at det er knyttet til et sted på kartet slik at man for eksempel kan søke opp sin egen adresse og se hvordan stedet så ut tidligere, forklarer fagleder Elisabeth Bergstrøm ved geomatikkavdelingen i kommunen.

Det store bildet til denne reportasjen er et av 620 postkort fra geomatikkansatte Tom Hilding Johnsens private samling. Med ferjekai på Tollbodbrygga kom danskebåten «Peter Wessel» seilende inn til byen, og fraktet folk direkte til Sverige og Danmark.

– Jeg har brukt 350 timer på å legge inn postkortene, forteller han til Fredrikstad24.

Kartportalen «Fredrikstad i tid og rom» inneholder store mengder historiske kart, tekniske kart, flybilder, postkort og rundt 850 fotografier fra kommunens og Østfoldmuseenes arkiver.

Del av byjubileet

Det historiske materialet lanseres lett tilgjengelig for alle, som en del av markeringen av byjubileet Fredrikstad 450 år.

– Vi håper selvsagt at privatpersoner, fagpersoner, skoler og barnehager vil bruke denne til å lære mer om byens historie. Det er gjort et enestående arbeid i samarbeid med flere ulike personer og institusjoner, som gjør at databasen er full av interessant materiale, sier Irene Østbø, prosjektleder for byjubileet.

Enormt potensial

Kartportalen er finansiert med midler fra den interne tilskuddsordningen til jubileet. Og Norsk kulturråd har støttet prosjektet med 150.000 kroner.

Historiker Johannessen minner om at prosjektet bare er i støpeskjeen tross alt materialet som allerede finnes tilgjengelig, og ser et enormt potensial i å utvikle den videre.

– Det håper og tror jeg mange vil bidra til. Og så tror jeg mange vil ha glede av det. Selv er jeg en historiefrik, som nå kan ta opp telefonen når jeg er ute og går tur og raskt få masse informasjon om steder jeg er innom, forklarer han.