Begby har signert - fortsetter i FFK

Gladmeldingen, som hele byen har ventet på, delte klubben med de frammøtte supporterne før treningskampen mot Skeid i Østfoldhallen nå i kveld, etter at klubb og spiller ble muntlig enige torsdag og kontrakten signert på FFK-kontoret rundt lunsjtid fredag.

- Vi er utrolig glade for at en kvalitetsspiller som Ludvig blir en del av årets stall, og mener han oppfyller alle kriteriene vi legger til grunn når vi nå bygger kultur og lag. Ludvigs holdninger, treningsvilje og kjærlighet til klubben passer oss perfekt. At han i tillegg er Fredrikstad-gutt og vil bidra til å skape entusiasme blant supporterne, er selvsagt en stor bonus, sier daglig leder Joachim Heier i FFK til Fredrikstad24.

Siktet høyere

Begby, som har gått gradene i FFK etter at han kom til klubben fra moderklubben Lervik som 16-åring, har vært koblet til en rekke klubber i lengre tid, både før og etter at hans forrige kontrakt med FFK gikk ut før jul. Unggutten har vært åpen om at han ønsket å prøve seg på et høyere nivå, men samtidig holdt døra åpen for å bli værende i hjembyen.

Rosenborg skal tidlig ha vært en av klubbene med følinger ute, og senest strandet en avtale med Sandefjord på nyåret fordi vestfoldingene ikke var villige til å betale utdanningskompensasjonen FFK har krav på, har Fredriksstad Blad tidligere skrevet.

Trent med klubben

Etter at det begynte å spøke for en overgang til ny klubb, har venstrevingen fått trene med FFK. Andrea Loberto har sett verdien i å gi en klubbspiller som Begby et godt treningstilbud og ta vare på en av klubbens egne, og samtidig vært klar på at spilleren var ønsket med videre. Kan hende lønte det seg?

På grunn av kampforberedelser i ettermiddag, har naturlig nok verken Begby, Loberto eller assistenttrener Aleksander Olsen vært tilgjengelige for kommentarer på telefon.