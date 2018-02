Weng ute av stafettlaget

Vinter-OL 2018

Det bekreftet Norges Skiforbund fredag. Weng uttalte selv at hun fryktet for stafettplassen etter 11.-plassen på torsdagens 10 kilometer fri teknikk.

Ingvild Flugstad Østberg går åpningsetappen. Hun veksler med Jacobsen, mens gullvinner Ragnhild Haga går tredje etappe. Marit Bjørgen får som ventet ankeretappen. Der møter hun blant andre Sveriges Stina Nilsson.

Søndag går herrestafetten og der er det heltt åpent hvem som går hva.

Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund har begge lyst til å gå 2. etappe på søndagens stafett, men ifølge veteran Sundby tilhører den etappen ham.

– Jeg skal ikke ta ut noe lag på vegne av trenerne våre, men likevel er det åpenbart at Johannes (Høsflot Klæbo) går sisteetappen og Simen (Hegstad Krüger) går tredje. Så går jeg 2. etappe, og da får vi se hvem som går den første, sier Sundby til norsk presse etter den sure fjerdeplassen på 15 kilometer fri teknikk fredag.

Men ønske om å gå 2. etappe i søndagens stafett deles av flere.

– Ja, svarer Hans Christer Holund kontant på spørsmål om han ønsker seg den etappen.

Hemmelig

– Jeg mener at 3. etappe passer Simen (Hegstad Krüger) som hånd i hanske. Klæbo er veldig god på avslutninger, så da er det jeg og Martin som er sterkere på klassisk, sier Holund, som er klar over at også Sundby ønsker seg 2. etappe.

– Martin er sjefen, så han bestemmer, men jeg har i alle fall lyst på en stafettetappe, sier Holund.

Hvem som går de forskjellige etappene er fortsatt en godt bevart hemmelighet fra den norske landslagsledelsen, som ikke vil røpe noe før lørdag.

Lagsprint

I tillegg til stafett sier Sundby at han også kunne tenke seg å gå lagsprint med Klæbo onsdag.

– Jeg skal definitivt gå stafett søndag. Så ville det vært stort for meg å gå på lag med Klæbo onsdag på lagsprinten. Å kjempe om et OL-gull her er enormt, så jeg vil ikke si fra meg den etappen med det første, sa Sundby.

– Nå skal vi gjennom en stafett først, Jeg tror fokus får ligge der i første omgang, så flytter vi det over på onsdagen etter det. Men akkurat nå har jeg lyst til å ta med meg de distansene når jeg er i såpass god form som jeg er. (NTB)