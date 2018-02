Valgte businessclass, måtte betale sjøl

Vinter-OL 2018

Av Steinar Bjerkmann

GARDERMOEN: Da Kolbukameratene-hopperen fikk lov til å fly businessklasse til OL, var ikke verdenscuplederen sen om å takke ja, men det var én hake.

– Vi har en policy om at vi reiser sammen og ikke trenger business, men vi pratet om hva som kunne være energitappende. Vi hadde bare én medaljesjanse. Derfor ga vi Maren tilbudet om å reise businessklasse, men hun måtte betale selv. Og det ville hun. Det er et signal om hva OL betyr for Maren, sier landslagssjef Christian Meyer.

Maren Lundby landet på Gardermoen onsdag ettermiddag. Smilende viste hun fram gullmedaljen fra Pyeongchang til familie og fans.

– Jeg har ikke fått nye vaner, det er egentlig veldig cocky å fly business, spør du meg. Jeg kjørte ydmyk stil hjem med økonomibillett og normale tilstander, sier gulljenta til NTB.

– Jeg fikk mye tyn av de andre idrettsutøverne som gikk forbi på flyet nedover, men det er ingen av dem som har tatt gull enda, så da lever jeg med god samvittighet enn så lenge, humrer Lundby.

Ble hemmeligholdt

Hoppledelsen var tydelig på at det ikke skulle prates om oppgraderingen av flysete før OL. Et søk onsdag viser at business mellom Oslo og Seoul koster 10.000-15.000 kroner mer enn en standard billett.

– Jeg oppgraderte for å være best mulig forberedt til OL og sove godt. Vi reiste på nattetid, og det er utrolig mye enklere å få sove når man kan ligge rett ut. Og når alt annet er tunet til fingerspissene, ville jeg ikke la søvnen ødelegge heller. Det tar tid å hente seg inn hvis man ikke får sovet en natt. Jeg er dessuten dårlig til å sove på fly, sier Lundby.

– Jeg har ikke fått regningen for oppgraderingen, men den tar jeg med glede, sier gullvinneren fra Toten.

Trøtte konkurrenter

– Hva fikk du ut av businessbilletten?

– Jeg fikk sovet i flere timer, og møtte forhåpentlig bedre uthvilt enn mine konkurrenter, svarer Bøverbru-jenta.

– Tror du det utgjorde en forskjell?

– Jeg hadde i hvert fall ikke det å tenke på med tanke på å være optimalt forberedt. Alle sånne ting kan spille inn mentalt, sier hoppdronningen.

– Det handlet om at kroppen til Maren skulle være best mulig forberedt den ene dagen hun hadde sjansen til å ta OL-gull, sier Meyer.

Lundby falt på trening dagen før mandagens OL-renn, men trosset smertene i hofta og sikret Norges 10. gull i skihopping. (NTB)