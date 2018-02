Utsetter Russland-avgjørelsen ett døgn

Vinter-OL 2018

Av Stian Grythaugen

PEONGCHANG: De aktuelle russerne har alle anmodet CAS om hjelp i kampen for OL-deltakelse. De ber voldgiftsretten om å overprøve Den internasjonal olympiske komité (IOC), som nekter å invitere dem.

CAS-sjef John Coates har tidligere antydet at en avgjørelse i saken kunne foreligge allerede onsdag, men onsdag formiddag norsk tid framgår det i en pressemelding fra CAS at så ikke vil skje.

– Høringen er midlertidig hevet og vil gjenopptas ved middagstider torsdag, opplyser CAS og tilføyer at IOC har frist på seg til klokken 9 torsdag med å komme med et skriftlig tilsvar.

I utgangspunktet valgte 32 russiske utøvere og ledere å gå til voldgiftsretten i Sveits for å hjelp i kampen mot IOC. Onsdag ble det klart at nye 15 russere hadde gjort det samme.

Dermed ser CAS i øyeblikket på i alt 47 saker.

Avgjørelse torsdag eller fredag

Idrettsdomstolen opplyser at en avgjørelse kan ventes enten sent torsdag eller fredag morgen.

Fredag åpnes vinterlekene i Pyeongchang. Fortsatt hersker det forvirring rundt hva en eventuell CAS-kjennelse i saken kan medføre av praktiske konsekvenser.

Jurist- og IOC-medlem Kristin Kloster Aasen sa til Eurosport tirsdag at de russiske idrettsutøverne ikke kan anke inn sitt OL-nei til CAS.

– Utgangspunktet her er jo at Den russiske olympiske komité er suspendert. Det betyr egentlig at det ikke var noen russere som skulle til OL. Men så har man åpnet for å invitere noen. Så det er ingenting å anke, sa det norske IOC-medlemmet.

Opphevet utestengelse

Uttalelsen kom etter at den første gruppen, med utøvere som langrennsløper Sergej Ustjugov, skiskytter Anton Sjipulin og kortbanestjernen Viktor An hadde levert inn sin anke til CAS.

Selv om Russland er utestengt fra OL etter avsløringen om statsstøttet dopingmisbruk, har IOC invitert 169 såkalt rene idrettsutøvere fra Russland til lekene i Pyeongchang.

I forrige uke fikk i tillegg 39 russiske utøvere opphevet sine livstidsutestengelser fra OL av CAS. Voldgiftsretten konkluderte i sin kjennelse med at bevismaterialet mot de 28 var for tynt. 11 av dem forble samtidig utestengt fra OL i Pyeongchang og diskvalifisert fra sist OL i Sotsji.

Det innebar blant annet at langrennsløperne Aleksandr Legkov og Maxim Vylegzjanin får tilbake sine plasseringer fra OL i Sotsji for fire år siden. (NTB)