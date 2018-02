Utforkjørerne var sjanseløse i kombinasjonen

Vinter-OL 2018

Av Espen Hartvig

PYEONGCHANG: Det skinte gjennom at han følte at han mistet en real sjanse til å sikre seg en medalje. Favoritten Marcel Hirscher vant, mens Jansrud endte på 7.-plass.

Jansrud er likevel ikke en mann som sutrer.

– Jeg er den eneste utforløperen som er topp ti i dag. Jeg biter fra meg det jeg kan forvente. Det ville vært litt naivt å tro at jeg mirakuløst skulle slå Hirscher. Da er man ikke realist, sier Jansrud til NTB.

Han var diplomatisk da han snakket om at det ble renn og om slalåmløypa burde vært kortet ned for å jevne ut for en kortere utfor.

– Faktum er at det ble renn. Da må man gi alt man har. Jeg forholder meg alltid til at det blir renn. Dersom jeg mener noe om det, så virker jeg bare bitter. Og jeg er inhabil så det holder her i og med at jeg er utforløperen her, sier Jansrud.

Endret

– De hadde alle muligheter til å flytte ned til en lavere start i slalåm for å kompensere utforen. Hvordan de løser det, får være opp til FIS (Det internasjonale skiforbundet), sier han.

– For mine sjanser hadde det vært bedre med en kortere slalåm, men jeg er ikke rett mann å spørre. Jeg vil bare se ut som bitter og som en dårlig taper.

Trøbbel

Vinden skapte igjen trøbbel, og forutsetningene ble kastet om da været gjorde at kjørerne ikke fikk en real utfor å forholde seg til.

Arrangøren valgte nemlig å forkorte utfordelen til en kort og snill super-G-lengde uten hopp. Det var med på å gi slalåmkjørerne langt bedre kort på hendene.

Utforen ble vunnet av tyske Thomas Dressen på 1.19,24 minutter. Han var 7/100 foran Aksel Lund Svindal. Sistnevnte valgte å droppe slalåmdelen for ikke å herje unødvendig med sitt kne.

Jansrud ble nummer fire i utfor 27/100 bak Dressen.

Svindal viste form foran fartsøvelsene som skal starte natt til torsdag. (NTB)