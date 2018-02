Utforen utsatt til torsdag

Vinter-OL 2018

Av Stian Grythaugen

PYEONGCHANG: Allerede i morgentimene søndag blåste det kolossalt i alpinanlegget i Jeongseon. Fra arrangørene ble det tidlig sendt ut melding om at hele løypa inntil videre var stengt.

Ved 08-tiden lokal tid kom så beskjeden om at det planlagte rennet måtte avlyses. Starten skulle etter planen ha gått tre timer senere, men selv i målområdet nederst i dalen var den kalde vinden svært sterk.

Flaggene sto rett i det som i utgangspunktet skal være et betraktelig lunere sted enn i store deler av løypa.

– Man har jo vært litt bekymret for at forholdene skulle bli urettferdige. I dag tror det var såpass mye vind at beslutningen var ganske enkel, sa alpinsjef Claus Ryste til NTB.

Nytt program

Det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyste noen timer etter avlysningen at man har besluttet å stokke om på programmet for de alpine øvelsene i Pyeongchang.

Utforrennet forsøkes nå avviklet torsdag. Da skal super-G-rennet vært kjørt, men det skyves én dag til fredag.

Mandagens planlagte utfortrening foran kombinasjonskonkurransen er også avlyst.

– Nå vet vi at vi ikke skal gjøre noe verken i dag eller i morgen. Sånn er alpint. Vi er gode på slike ting som dette (utsettelser) og er en erfaren og sammensveiset gjeng, sier Ryste til NTB.

Fryktet urettferdige forhold

Vinden i alpinanlegget i Jeongseon har vært et stort samtaleemne de siste dagene. På treningene har det blåst til dels mye og jevnt. Både de norske og flere av utøvere har uttrykt en viss bekymring for at det kunne bli urettferdige forhold.

– Hvis det blir vind søndag, blir det garantert urettferdige forhold. Særlig i den øvre delen av løypa kan det bli et problem, for den ligger på en åskam. Der er det vindutsatt. Vi håper det blir stille, men det er meldt vind, sa Aksel Lund Svindal til NTB tidligere denne uka.

– Dette er et sted og et renn som er utsatt for vind. I og med at løypa i tillegg er forholdsvis kort, kan vinden være en «gamechanger», sa Kjetil Jansrud.

Utfordrende

På lørdagens lagledermøte varslet arrangøren at utøverne måtte påregne «utfordrende forhold».

Mandag er det også meldt mye vind i Jeongseon. Værmeldingene tyder på at vindstyrken ikke vil avta nevneverdig. Temperaturer ned mot 15 minusgrader i toppen av løypa bidrar heller ikke i positiv retning. (NTB)