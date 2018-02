Tremilsgutta får frie tøyler

Vinter-OL 2018

Av Egil Sæther

PYEONGCHANG: Spørsmålet er om det i det hele tatt er mulig med lagtaktikk i langrenn?

– Dagformen teller. Du kan ikke sette opp én taktikk til én utøver, og så har han plutselig ikke dagen og vi har ikke ha tenkt på andre scenarioer. Martin (Johnsrud Sundby) sier det egentlig best. En må tenke ut flere ting som kan skje underveis, og så må man ha en klar plan A for seg selv og så får man se hvordan det ender til slutt. Alle gutta har sine tanker og sin strategi for løpet. Det som gjelder er at alle må gå ifra Johannes (Høsflot Klæbo) før den siste kilometeren, for hvis ikke blir man nummer to, sa Hetland til NTB under fredagens pressekonferanse noen få kilometer unna langrennsstadion i Pyeongchang.

Forventninger

Nevnte Klæbo er den det stilles størst forventninger til i den norske troppen. 21-åringen fra Byåsen i Trondheim har ni verdenscupseirer på samvittigheten denne sesongen.

– Det spiller ingen rolle for ham hvordan den siste kilometeren ender, for han er en slik komplett avslutter, så det vil han løse veldig bra. Så skal det stemme for ham også. Han må løse de forskjellige partier perfekt, og fram til nå i vinter har han klar det fint.

Hetland sier dette om laguttaket som ble presentert dagen etter siste verdenscuphelg i Seefeld siste helgen i januar.

– Disse fire her er de beste vi har i skiathlon. I vinter er det blitt gått én 30 kilometer, og da ble disse 1, 2, 3 og 4. Simen (Hegstad Krüger) ble fire på Lillehammer og har én verdenscupseier. HC (Hans Christer Holund) ble nummer tre og har kanskje feltets høyeste kapasitet. Martin (Johnsrud Sundby) ble nummer to i Lillehammer og ligger som nummer tre i den totale verdenscupen. Han har vært verdens beste skiløper i de siste årene. Og så har vi Johannes (Høsflot Klæbo) som ble nummer én i Lillehammer og som leder den totale verdenscupen. Han har åtte seirer i årets verdenscupsesong.

Plan om høy fart

Selv om det ikke er enkelt med lagtaktikk i langrenn, så er det likevel noe som er klart foran søndagens dyst.

– Alle disse guttene får lov til å gå for egne sjanser. Det vi vet er at alle må gå fra Johannes når det kommer til avslutningen. Det gjelder inklusive utlendingene. Det blir spennende å se hvordan utviklingen på tremila blir underveis. Vi har et godt oppsett, og vi tåler høy hastighet ifra første meter. Så får se hva Dario Cologna, Maurice Manificat, Calle Halfvarsson og Marcus Hellner byr opp til. Det er helt sikkert også noen russere som kommer til å sette fart fra første meter, mente Hetland. (NTB)