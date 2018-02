Tok OL-sølv med elleve bomskudd

Vinter-OL 2018

Av NTB

PYEONGCHANG: Etter to etapper var Norge ordentlig ille ute. Marte Olsbu og Tiril Eckhoff fikk det ikke til å klaffe på standplass og brukte til sammen åtte ekstraskudd. Eckhoff måtte også ut i én strafferunde. Da lå det norske laget helt nede på 10.-plass og var over 50 sekunder bak en medaljeplass.

Men Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen snudde den negative trenden med høy fart i sporet og markant bedre skyting. Duoen holdt seg til tre ekstraskudd.

– Vi kriget oss inn til medalje i dag, og det er så godt som gull. Fantastisk godt jobbet av alle, sa Johannes Thingnes Bø til Eurosport.

Martin Fourcade ledet Frankrike inn til et klart gull. Storstjernen plaffet ned samtlige blinker på sin sisteetappe. Det franske laget endte 20,9 sekunder foran Norge.

Stresset

De norske skiskytterne har trøblet på standplass i Pyeongchang, og tirsdag fortsatte skyteproblemene. Norge måtte totalt ty til 11 ekstraskudd og var innom strafferunden, men likevel holdt det altså til medalje.

Norge havnet bakpå fra første skyting. Marte Olsbu åpnet med to ekstraskudd, mens hun trengte ett til på stående skyting. Froland-løperen tapte også noen sekunder på ladekluss.

– Jeg ble litt stresset fordi jeg var litt bakpå fra start. Det lønner seg aldri, sa Olsbu til TVNorge.

Hun sendte Tiril Eckhoff ut på andre etappe 32,8 sekunder bak Italia. I Sotsji-OL skjøt Eckhoff feilfritt på Norges vei til gullet, men tirsdag satt ikke skytingen i det hele tatt. Bærumsjenta måtte bruke to ekstraskudd på liggende, men det var på liggende det virkelig gikk galt. Der ble det tre bom og én strafferunde.

Dermed raste Norge nedover resultatlista.

Raskt

Eckhoff kom inn til veksling på en 10.-plass, og Johannes Thingnes Bø startet sin etappe 1.23,4 minutter bak teten.

– Jeg er skuffet over meg selv. Jeg prøvde å fighte og være offensiv, men plutselig står jeg der med tre bom på stående. Da hjelper det ikke å gå fort. Jeg gikk litt over evne for å ta igjen de foran, og da ble det dessverre litt skjelven. Beklager, sa Eckhoff.

Bø skjøt en rask serie på sin første skyting. Det klarte han til tross for vanskelige forhold. På stående trengte han ett ekstraskudd, men den benyttet han seg av svært kjapt. Dermed var luken opp til medaljene blitt kuttet ned vesentlig.

Emil Hegle Svendsen ble sendt ut som fjerdemann på sisteetappen. Da var det bare halvsekundet opp til både sølv- og bronseplassen. Trønderen brukte ett ekstraskudd på begge sine to skytinger. (NTB)

Til slutt var det aldri noen tvil om at Norge skulle ta sølvet. Bronsevinner Italia var i mål seks sekunder bak.