- Synd man mistenkeliggjør utøvere

Vinter-OL 2018

Av Bernt Harald Dysthe Brennevann

Onsdag kveld ble den omdiskuterte episoden i Sveriges Televisions «Uppdrag granskning»-serie sendt. Lereim var blant dem som fulgte med.

– Dette er for så vidt ikke noe nytt, er hans første kommentar når NTB spør ham om det han nettopp har sett.

Unormalt høye blodverdier er et sentralt tema i dokumentaren. SVT har sammen med Sunday Times, tyske ARD og magasinet Republik fått tilgang til en database med over 10.000 prøvesvar fra nesten 2000 langrennsløpere på øverste nivå.

I onsdagens dokumentar kommer det fram at over 70 medaljevinnere i OL og VM siden 2001 skal ha hatt unormalt høye blodverdier. Det blir hevdet at 16 norske skiløpere har hatt mistenkelige høye verdier, og at sannsynligheten for doping pekes på som høy i tre av tilfellene.

– For det første må man lure på om det er reelle tall de har fått tak i. Det er jo kun to i FIS (Det internasjonale skiforbundet) som har tilgang til dette, og hvem av dem er det som eventuelt har smuglet ut en så svær tabell? Det er 10.000 prøvesvar, og det er et kolossalt arbeid å gå gjennom og vurdere det, sier Lereim og fortsetter:

– Det er veldig vanskelig å forsvare seg mot sånne angrep som ikke er personifiserte. Jeg synes synd på utøverne som blir generelt mistenkeliggjort på grunn av en sånn reportasje. Samtidig skal vi være glade for at vi har kritisk og gravende journalistikk.

Forstår kritikken

Lereim har arbeidet med antidoping siden 1975, både nasjonalt og internasjonalt. Han er blant annet blitt benyttet av Verdens antidopingbyrå (WADA). I 2001 var Lereim frontfigur for FIS under Lahti-VM. Der ble en rekke finske langrennsløpere avslørt for dopingbruk.

76-åringen mener SVTs dokumentar er i overkant bastant i presentasjonen. I timene før dokumentar ble sendt onsdag, slo flere aktører knallhardt tilbake mot det de mener er useriøs journalistikk.

– De har vært raske med å trekke konklusjoner på et kanskje ikke så veldig solid grunnlag. Jeg er kirurg og ortoped, så jeg skal ikke uttale meg om blodmedisin eller astmamedisin, men jeg skjønner veldig godt den kritikken som svenske idrettsmyndigheter kommer med mot disse utspillene, sier han.

Lereim poengterer at blodpass blir overvåket av danske eksperter.

– De som har styrt og kontrollert blodpass i FIS, har ikke vært finner, svensker eller nordmenn, men dansker. Det har ikke vært noen som har kikket seg selv i kortene, men folk fra vårt minst prominente skiland, forteller han til NTB.

Astmaproblematikk

En stor del av onsdagens dokumentar problematiserte også bruken av astmamedisin i langrenn. Saken til Martin Johnsrud Sundby ble brukt som eksempel.

Ifølge SVT har 70 prosent av alle norske OL-medaljer siden 1992 blitt vunnet av utøvere som tar astmamedisin. Tallet for svenskene ligger på 50 prosent.

– Det er undersøkt hvilke nasjoner som har utøvere med astma. Det er en ganske jevn bruk av dette i alle kalde skiland som Russland, Finland, Sverige, Norge og Canada og litt høyere deler av Sentral-Europa. Det er et betydelig problem og en stor utfordring for skiidretten å gjøre et mer effektivt forebyggende arbeid mot luftveislidelser i langrenn, sier Lereim. (NTB)