Sundby om Ustjugovs OL-nekt: - Merkelig

Vinter-OL 2018

Av Geir Andreassen

– Ditt syn på at Sergej Ustjugov ikke skal delta i OL, spurte NTB?

– Hmmmmm. Først og fremst en veldig merkelig situasjon. Han har jo konkurrert mot oss i hele vinter. Han har jo en betydelig styrke i feltet og er framtredende slik sett. Jeg synes det bobler mye nå, i seneste laget synes jeg. Jeg leser jo også at heller ikke Ilja Tsjernousov står på listen over dem som skal delta. Det er like uoversiktlig som det har vært i lang lang tid, sier Sundby.

– Ustjugov er en av mine store motivasjonskilder og det er rart at han ikke skal være med. Jeg må bare forholde meg til de beslutninger som er tatt og stole på at det er gjort på bakgrunn av gode vurderinger, men alt i alt er det en merkelig situasjon, sier Røa-løperen.

Det var i utgangspunktet ikke meningen at Sundby skulle gå rennene i sprint fri teknikk og 15 kilometer fellesstart i samme stilart i neste års VM-løype i Seefeld.

– Det var noen oppsider å dra hit. En: Jeg har aldri vært i Seefeld tidligere og det er greit å få sjekket ut forholdene. Jeg tror det er en fordel å få sett hvordan ting er før VM. To: Jeg får to muligheter til å trene på feltgåing fart og avslutninger, forklarer Sundby.

– Spesielt hvis jeg får muligheten til å gå videre fra prologen vil det være en fin økt inn mot OL. Tradisjonelt er det slik at de som tar medalje i OL har gått ett eller to renn i verdenscuprunden før.

– Etter at jeg får en effektiv helg, som nå med fredag ned og hjem søndag, så var det så lite å tape på det. Vi veide en del for og imot. Litt flere oppsider enn nedsider.

– Hvordan har treningen gått?

– Jeg synes det har fungert bra. Jeg har fått gjort de treningene jeg hadde planlagt. Kroppen har sakte, men sikkert brutt seg ned, så nå er jobben min å sørge for å bygge den opp igjen etter helgen. Så gjelder det å være klar for tur, avreise og tidsforskjell. Jeg har fått gjort en bra jobb som gir bra med selvtillit, sier han.

Sundby går dessuten sprinten i Seefeld med tanke på å kjempe om en plass på lagsprinten i OL.

– Nå spisser vi inn mot OL. De som skal starte i OL velger litt hvordan de skal lade opp til de distansene. Det er ikke helt uaktuelt for meg å gå en lagsprint i OL. Det er en distanse jeg tror kunne gjort en bra figur i. Jeg har fått beskjed om at jeg må vise noe ressurser i forhold til fart og det som møter oss i en sprint i skøyting, sier den norske veteranen. (NTB)