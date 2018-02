Stöckl vet ikke hvem han skal vrake

Vinter-OL 2018

Av Stian Johnsen

PYEONGCHANG: Landslagssjef Alexander Stöckl har med seg fem gode skihoppere til OL. Torsdag skal én av dem vrakes til normalbakkerennet.

Kvalifiseringen til normalbakkekonkurransen går torsdag kveld lokal tid, og Stöckl venter med å plukke ut laget til etter formiddagstreningen samme dag. Det er tydelig at han ennå ikke vet hvilke fire hoppere som skal få sjansen.

– Vi har trening nå i ettermiddag, og så har vi en ny treningsøkt på formiddagen i morgen. Etter det må vi ta et lagledermøte der vi faktisk bestemmer oss, sier Stöckl til NTB på onsdagens pressetreff i OL-byen.

Tande sikkert kort

Nevnte seanse fikk for øvrig en halvdramatisk start da Daniel-André Tande ikke møtte opp. Den nybakte verdensmesteren i skiflyging er satt på antibiotikakur på grunn av en infeksjon i munnen, men det påvirker neppe uttaket.

– Daniel må gjøre noe veldig galt for ikke å være med. Det er så å si klart at han er med. Situasjonen er litt den samme for (Johann) Forfang. De to er ganske sikre, avslører østerrikeren.

Det betyr etter alt å dømme at enten Anders Fannemel, Robert Johansson eller Anders Stjernen går glipp av hoppernes OL-åpning.

– Vi er spent på laguttaket, kommenterer NTB overfor Stöckl.

– Det er jeg også, kontrer han med et smil om munnen.

Stjernen ute?

Av de fem hopperne er det kun Robert Johansson som ikke har verdenscupseier inneværende sesong. Men i skihopp er form svært viktig, og om man skal dømme ut fra resultatene i verdenscupen i Willingen sist helg, er det Andreas Stjernen som trekker det korteste strået.

Forfang vant det siste verdenscuprennet før OL, mens Tande gikk til topps dagen før. Stjernen måtte nøye seg med 19.- og 26.-plass.

– Min første jobb blir å hoppe seg inn på laget. Det er ikke den enkleste jobben. Det blir tøft, og i utgangspunktet er vel jeg femtemann etter de to siste helgene, sier trønderen ærlig.

Fannemel, som er den eneste i dagens tropp som deltok i Sotsji-OL for fire år siden, håper han berger startplassen.

– Jeg håper det skal bli vanskelig å vrake meg, sa han før onsdagens kveldstrening i Sør-Korea.

I Sotsji endte hornindølen på 15.-plass i normalbakkerennet der Anders Bardal tok bronse. Litt senere i lekene ble han beste nordmann i storbakkerennet med en 5.-plass.

– Fordel Norge

Normalbakkerennet i årets OL arrangeres lørdag ettermiddag norsk tid. Stöckl vet han har et godt lag og sier han blir skuffet om konkurransen ikke gir norsk medalje.

– Ja, selvfølgelig. Vi stiller med ganske store ambisjoner, og jeg føler at vi har et lag som har muligheten til å ta medalje, sier Stöckl.

Han mener størrelsen på bakken i Pyeongchang kan gi de norske hopperne et fortrinn.

– Det er kanskje den største normalbakken som er blitt brukt i et mesterskap. Og vi trives jo i større bakker. Det er vanskelig å si, men jeg vil si at vi har flere mann som faktisk kan kjempe om medalje, sier østerrikeren. (NTB)