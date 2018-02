Stöckl foran storbakken: - Jeg har aldri hatt noe bedre lag

Vinter-OL 2018

Av Steinar Bjerkmann

Da ble Anders Bardals bronsemedalje i normalbakkerennet beholdning for de norske hopperne.

– Det er vanskelig å si i prosent, men vi har gode muligheter med flere utøvere, svarer landslagssjefen optimistisk.

Robert Johansson var best foran Johann André Forfang i fredagens kvalifisering. Daniel-André Tande er også i ferd med å knekke koden i OL-bakken etter sin sjetteplass.

– Jeg har aldri hatt et bedre lag, ikke i nærheten. Det er helt fantastisk, sier Stöckl til NTB.

Glem heller ikke at fjerdemann, Andreas Stjernen, var best i en treningsomgang torsdag og så sent som i januar vant et renn i verdenscupen.

Nektes å gå tidlig til sengs

Hopprennet starter 21.30 lokal tid. Derfor holdt Stöckl hopperne våkne til langt på natt kvelden før rennet.

– De skal sove lenge på renndagen, helst til klokka 11 eller 12. De får ikke lov til å legge seg før klokka er to, helst ikke før tre. Da unngår vi at de blir slitne når vi reiser så sent til bakken, sier landslagssjefen.

– Så nå får de beskjed om å slappe av og spille litt Playstation for å holde det i gang.

Søvnregimet ser ut til å fungere. Sølv (Forfang) og bronse (Johansson) er allerede sikret etter normalbakkerennet.

Fortsatt skuler konkurrentene på de norske hoppdressene, som skal gi tosifret antall meter i bakken i ekstra lengde.

– Det er en evig kamp om å ha det beste utstyret. Jeg har ikke sett noe nytt her nede, men det er en god følelse for gutta at de vet at de har utstyr som fungerer eksepsjonelt bra. Vi har optimal setup, sier Stöckl.

Tyske Andreas Wellinger vant normalbakkerennet for en uke siden.

– Vi vet ikke hvordan Wellingers dress er lagd, men ingen vet hvordan våre er heller. Det er kald krig i hoppbakken, men med litt mindre atomfare enn i politikken, illustrerer Stöckl.

Stjernen-trøbbel

Den eneste av norske som fikk litt trøbbel i fredagens kvalifisering var Andreas Stjernen, som bare ble nummer 19 etter et hopp på 128,5 meter.

– Han falt litt tilbake til gamle vaner. Han klarte aldri å sette i gang ordentlig, fikk dårlig kontakt med skiene ut fra hoppet og mistet raskt høyde. Mange hadde landet på kulen, men han er god til å fly. Jeg fryktet ikke at han ikke skulle klare å kvalifisere seg, men det var ikke noe morsomt å se etter den gode hoppingen hans på trening torsdag, sier Stöckl om Sprova-hopperen.

Han oppsummerer stemningen blant de fire OL-hopperne lørdag slik dagen før dagen:

– Den er helt glimrende. Det er bare positivitet. Det er trøkk i gruppa, og motivasjonen er høy. Vi gleder oss til hver konkurranse. Det er forskjellen fra når det butter litt, sier hopptreneren.

Norge har ikke tatt OL-gull i storbakken siden Toralf Engan gjorde det i 1964. (NTB)