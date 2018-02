Snowboard-gutta falt ut av gullkampen

Vinter-OL 2018

PYEONGCHANG: Det er et paradoks at Norge aldri har vunnet OL-gull i snowboard etter å ha dominert sporten i alle år. Men i dette OL får man også en sjanse til ettersom Big Air er ny øvelse. Det kjøres i OLs avslutningshelg om to uker.

Nattas store håp ved siden av Ståle Sandbech var wonderboy Marcus Kleveland, men 18-åringen var nedi med rompa i sitt siste run og der og da skjønte han at OL-medaljen glapp. Han tok seg til hjelmen og skled ned og gratulerte den overraskende vinneren, jevngamle Redmond Gerard fra Colorado i USA. Gutten er yngst av sju søsken, var OL-debutant og lå på sisteplass etter første kjøring.

Vanskelig vind

- Jeg slet med å beregne farten i den kraftige vinden. Veldig kjipt ikke å få satt de triksene jeg planla, sa Kleveland i pressesonen etterpå. - Hadde jeg klart å lande, hadde jeg vært med i tetkampen, sa han.

Gutten som mange anser som et av verdens største snowboard-talenter fikk merke at OL var litt større enn han hadde trodd. Han har vunnet slopestyle i X Games to ganger allerede.

- Ja, det er større trøkk her enn i X Games, jeg merker det, sier Doimbås-gutten som nå har god tid til å forberede seg til Big Air.

Sandbech bakpå

Sølvvinneren for fire år siden, Ståle Sandbech, var også i posisjon i gullkampen, men også han falt i det avgjørende øyeblikket. Han havnet på den sure 4. plassen. Han lå på sølvplass etter to kjøringer og leverte blant annet en cab 1260 og backside 1620 på sin vei ned.

Store forventninger

Norge hadde fire mann i finalen og dermed var forventningene store i den isende vinden oppe i fjellene. Men før finalen startet var Mons Røisland ute med skade. Nå handler det om å trene og forberede seg til avslutningen. Ingen utøvere har lengre pause mellom sine to øvelser enn snowboard-kjørerne.

IOC-president Thomas Bach var blant de mange tilskuerne i solskinnet søndag.

Medaljene gikk til Redmond Gerard, USA, Max Parrot Canada og Mark McMorris, Canada.