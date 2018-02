Skiskytterne slaktet seg selv

Vinter-OL 2018

Av Stian Grythaugen

PYEONGCHANG: Franske Martin Fourcade hadde avgjort gullkampen allerede før storebror Bø skjøt om de to siste medaljene mot blant andre lagkompis Erlend Bjøntegaard mandag. Begge de norske håpene sviktet.

Storebror Bø måtte tåle to strafferunder og måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen. Den hadde han ikke mye til overs for.

– Det var mye bra underveis, men jeg fikk den verste plasseringen du kan få i et OL. Fjerdeplass er det siste du vil ha, sa han til NTB og andre medier i pressesonen etter målgang.

– Vi var seks mann der, og det var en del gode langrennsløpere med. Jeg bestemte meg for å spare litt krefter foran sisterunden. Jeg gjorde alt jeg kunne, men bommet det første skuddet og deretter det andre. Da gikk rullegardina ned, forklarte 29-åringen.

Ikke alene

Skuffelsen var ikke vanskelig å lese i ansiktet til stryningen. Han mangler en individuell olympisk medalje på sin innholdsrike merittliste. Den var han svært nær å kapre mandag.

– Det er tøft, for du vet du står der og skyter om medalje, og så blir det to bom. Vi lever for å prestere i sånne situasjoner, og det har jeg ofte klart. I dag klarte jeg det ikke, sa storebror Bø om den avgjørende skytingen.

Han fant en liten trøst i at han ikke var alene om å slite i vinden på skiskytterarenaen i Alpensia. Erlend Bjøntegaard, Emil Hegle Svendsen og lillebror Johannes Thingnes Bø måtte ut i til sammen 15 strafferunder.

– Vi gjør det for dårlig på standplass, det skal jeg være den første til å innrømme, men det snur fort. I går feilet Fourcade, og i dag slo han tilbake. I mitt tilfelle var vi seks utøvere sammen på siste skyting og fire av oss bommet. Det var ikke bare vi norske, sa Tarjei Bø.

Ikke marginer

Tyske Benedikt Doll og svenske Sebastian Samuelsson mestret presset mest og sikret seg sølv og bronse. Sistnevnte var for de fleste en kjempeoverraskelse.

– Det handler om å ta litt risiko og tørre. Det gjorde Doll og Samuelsen på siste skyting. Det var sikkert de to folk hadde minst tro på av oss som sto der, sa storebror Bø.

Nå handler alt om å legge jaktstart-skuffelsen bak seg. OL er langt fra over.

– Jeg prøver å bli fort ferdig med dette. Heldigvis var det to bom, og ikke bare én som ødela. Det var ikke marginer som gjorde at jeg tapte. Marginer er vondere å svelge, men i dag var jeg for dårlig, sa han.

Svendsens nedtur

Emil Hegle Svendsen kaller den norske herreinnsatsen på OLs to første skiskytterdistanser en kollektiv svikt.

Etter at sprinten og jaktstarten er unnagjort på skiskytterarenaen i Alpensia, står Svendsen og lagkameratene uten medalje. Tarjei Bø var nær med sin fjerdeplass mandag, men både han og Erlend Bjøntegaard skjøt bort medaljemulighetene på siste skyting.

Totalt var den norske kvartetten ute i 18 strafferunder i løpet av jaktstarten. Det ble for dyrt. Svendsen måtte tåle fem bom og endte til slutt som nummer 20. I mål var han slått med to minutter og 41 sekunder av den olympiske mesteren Martin Fourcade.

Trønderen er tydelig på at hele laget nå må brette opp ermene og reise seg etter den seige OL-starten.

– Vi kan ikke gi oss nå. Vi må snu dette og komme tilbake. Vi opplever en liten kollektiv svikt nå, men det kan vi ikke være bekjent av. Vi har fått en dårlig start, men vi må jobbe oss opp, sa Svendsen.

Komplekst

Han har vanskelig for å sette fingeren på akkurat hva som har gått galt.

– Det er en kompleks greie. Alt blir verre når man merker at alt går til helvete. Det er vanskelig å snu det både på skytingen og ellers. Det baller på seg, sa 32-åringen.

Selv har han slitt veldig med å finne seg til rette på standplass i den olympiske skiskytterarenaen.

– Når det blir mye bom, blir det veldig tungt. I dag fikk jeg en grei start med fullt hus på første, men så kom det to bom på neste som jeg ikke klarer å forklare. Da ramler jeg litt ut av det og mister piffen. Etter det klarer jeg aldri å komme tilbake, sa en litt rådvill Svendsen.

– Kroppen kjennes bra ut, men jeg får ingen god følelse på skytingen. Det vil seg liksom ikke, men butter. Da blir det vanskelig, la han til.

Første sjanse til å komme tilbake på rett spor er torsdagens normaldistanse. (NTB)