Vinter-OL 2018

De norske skiskytterjentene var aldri med i kampen om OL-medaljer, mens Öberg tok til tårene etter målpassering. Da forsto det svenske skiskyttertalentet at OL-gull var innen rekkevidde.

Spent ventet 22-åringen i målområdet, hvor tårene strømmet på videre da hun forsto at sent startende Laura Dahlmeier ikke kunne ta henne igjen. Sensasjonen var et faktum.

– Hun gjorde et perfekt løp: Null, null, null, null, og deretter bra i sporet, sa Sveriges skiskyttertrener Wolfgang Pichler.

– Taktikken handlet bare om å treffe blinken, fortsatte Pichler overfor Kanal 5.

Öberg vant 24,7 sekunder foran slovakiske Anastasia Kuzmina, mens Dahlmeier knep bronsen, 41,2 sekunder bak. Gullet var Sveriges tredje i Pyeongchang, alle sikret av kvinner.

Tidligere i OL har både Charlotte Kalla (skiathlon) og Stina Nilsson (sprint) sikret svensk jubel.

Totalsprekk

Marte Olsbu (27) hadde en forferdelig dag på standplass. Det ble totalt hele sju tilleggsminutter. Med hele tre bom på siste liggende var hennes normaldistanse fullstendig ødelagt.

Olsbu innledet OL med sølv på sprinten, mens det ble en sur fjerdeplass i jaktstart for Froland-utøveren. Torsdag endte 27-åringen på en blytung 71.-plass, slått med hele 7.51,6 av den svenske gullvinneren.

– Det ble altfor mange bom og litt tungt i sporet. Ting stemte ikke, dessverre. Jeg følte det var totalsprekk. Jeg er skapt slik at når det butter litt, slipper jeg meg helt ned. Det var alt eller ingenting. I dag var det absolutt ingenting. Det var en skikkelig drittdag. Det var kjipt den kom akkurat i dag, sa Olsbu til TVNorge.

Tiril Eckhoff (27) slapp heller ikke unna tilleggsminutter. Det ble ett minutt på hver av de fire skytingene. Dermed var også Fossum-løperen langt unna en plass på pallen. Eckhoff ble beste norske på 23.-plass, slått med drøyt tre og et halvt minutt.

Sverige tilbake

Synnøve Solemdal (28) gikk inn til 40.-plass. 4.25,8 skilte opp til Öberg, selv om Solemdal nøyde seg med to tilleggsminutter.

– De har truffet med formen som bare det. Svensk skiskyting har vært litt nede de siste årene, men nå er de tilbake. Det er helt vilt. De har truffet med formen. Kanskje jeg skal dit for å få noen tips, sa Solemdal til TVNorge.

Ingrid Landmark Tandrevold (21) pådro seg tre tilleggsminutter. Tandrevold skjøt fullt på begge sine liggende serier, men fikk det tøffere i de to stående seriene (2-1) og endte på 43.-plass, drøyt fem minutter bak torsdagens sensasjonsvinner.

– Det var en tung dag. Jeg kjente allerede på andrerunden at det var en tung dag fysisk. På stående skyting klarte jeg ikke holde fokus. Jeg føler jeg har kontroll, men likevel drar jeg skuddene ut. Det var fordi jeg ikke holdt fokus, uten at jeg vet hvorfor. Tre unødvendige bom. Det har vært et svart OL, sukket OL-debutant Tandrevold før hun tok til tårene i det direktesendte intervjuet.

(NTB)