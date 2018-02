Riiber etter fjerdeplass: – Det var sykt gøy

Vinter-OL 2018

Riiber hadde medalje i blikket da han la ut på langrennsdelen over 10 kilometer i OL-kombinertrennet, men endte på den sure fjerdeplassen.

Den norske OL-debutanten startet etter sin 2.-plass i hopprennet 15 sekunder bak Franz-Josef Rehrl fra Østerrike. Riibers plan var å henge seg på halen av den gruppen utøvere han så for seg i langrennsløypa.

Planen fulgte han til punkt og prikke, og det var kun på den siste kilometeren det ble for tøft for Riiber.

– Det var sykt gøy helt til sisterunden. Jeg var egentlig ferdig etter det siste støtet til Frenzel. Det var fryktelig tungt, sa 20-åringen til Eurosport og la til at han ville lagt opp løpet annerledes dersom han hadde hatt litt større forsprang til Frenzel.

– Men jeg er fornøyd med fjerdeplassen og tar det med meg som noe positivt. Jeg får komme sterkt tilbake i de to siste konkurransene, sa Riiber.

Kreftene tok slutt

Halvveis i løpet var regjerende OL-mester Eric Frenzel i tet. Riiber lå i rygg sammen med japanske Akito Watabe og Lukas Klapfer fra Østerrike.

2,5 kilometer senere var det klart at medaljekampen sto mellom de fire. Men på den siste kilometeren tok kreftene slutt for nordmannen, og Riibe gikk inn til 4.-plass 22,5 sekunder bak den tyske vinneren.

Watabe tok sølv, 4,8 sekunder bak Frenzel, mens Klapfer knep bronsen, 18,1 bak.

Espen Andersen, som gikk ut 54 sekunder bak teten, åpnet forrykende og reduserte forspranget til 24 sekunder etter 2,5 kilometer. Men etter hvert som kilometerne gikk tok kreftene slutt for Andersen. Det endte med en 10.-plass, 1.13,7 minutter bak den tyske vinneren.

– Jeg klinket til. Jeg har aldri åpnet så hardt før, sa Andersen til Eurosport etter løpet.

– For dumt ikke å prøve

– Jeg var nære, men da trøkket de til litt foran, og da begynte ballongen å sprekke. Dette er OL, ikke verdenscup, så det hadde vært for dumt ikke å prøve, sa den norske 24-åringen som la til at det var gøy å være med å kjempe om OL-medalje.

Både Jørgen Graabak (26) og Jan Schmid (34) hadde dårlige forhold under hoppingen og gikk ut henholdsvis 2.28 og 2.47 minutter bak østerrikeren. Etter langrennsdelen gikk de to i mål til henholdsvis 18.- og 25.-plass. De to endte 2.29,9 og 2.43,4 bak vinneren.

Schmid var mer oppgitt enn forbannet over at han fikk den første OL-konkurransen i Pyeongchang ødelagt av vinden.

– Jeg ville vært fryktelig forbannet hvis jeg hadde følt at jeg hadde levert godhopp på godhopp her nede, og samtidig vært frisk og følt meg i kjempeform. Nå blir det mer enn slags oppgitthet over at det skal være sånn, oppsummerte Schmid etter målgang.

Han tenkte på vindforholdene.

– De som er på pallen i dag gjør kjempehopp og går kjempefort. Det er bare at noen får konkurransen ødelagt, sa Schmid.

Han ble sendt utfor i hopprennet under svært dårlige forhold sammenlignet med konkurrentene. Det kostet ham dyrt.

– Langrennsdelen var OK, men det er ikke noe gøy å gå bak der og bare se på dem foran. Men det er to renn igjen, og det er mye å glede seg til, sa Schmid til Eurosport.

Trønderen har samtidig slitt med sykdom inn mot OL og ble akkurat friskmeldt i tide til onsdagens renn.

