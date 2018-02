OL-øvelser blåser bort, alpinprogrammet i fare

Vinter-OL 2018

Av Espen Hartvig

PYEONGCHANG: Flere øvelser er allerede utsatt og flyttet. Kvinnenes storslalåm måtte avlyses mandag. Guttas utfor fikk samme skjebne søndag.

Det kan i verste fall ende med at ikke hele OL-programmet blir unnagjort denne gangen. Nå er det bestemt at storslalåm for kvinner skal arrangeres samme dag som guttas utfor, på torsdag.

– Jeg tok heisen opp i skianlegget i dag. Aldri før har jeg kjent det så kaldt, og det var en ut av helvetes vind også, sier Kjetil Andre Aamodt til NTB. Han er i OL som ekspertkommentator for Discovery.

Han betegner vinden som «farlig» og «at det var helt umulig å kjøre storslalåmen for kvinner».

Mandag blåste det meget friskt i hele OL-området, og værprognosene sier at det skal bli verre utover dagen. Allerede ved 9-tiden på morgenen lokal tid var vinden så sterk at den utfordret reklameskilt og trær ved medielandsbyen.

Skiskytterveteranen Ole Einar Bjørndalen sa dette til NTB i høst:

– Vi hadde VM der for noen år siden. Da var det veldig mye grus i sporet som kom fra golfbanene. I fjor var det bedre, men du må regne med alt mulig der. Det er veldig værhardt, sa Bjørndalen om forholdene i OL-byen.

– Det blir nok verre for hopperne enn for langrenn og skiskyting, la han til. (NTB)