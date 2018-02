Også kombinert vant OL-generalprøven

Vinter-OL 2018

Av NTB

Det var siste renn før OL i Pyeongchang. Sjetne-løperen slo Kristjan Ilves fra Estland med 6,6 sekunder etter en rå avslutning. Verdenscupleder Akito Watabe, som vant klart lørdag, ble bare nummer tre søndag. Watabe kom i mål 11,1 sekunder bak Schmid.

Både Schmid og Watabe hadde tunge forhold i hoppbakken. De gikk ut som nummer sju og åtte i langrenn, henholdsvis 1.14 minutter og 1.17 bak ledende Ilves.

For full maskin

Schmid landet på 117,5 meter, halvannen meter lenger enn verdenscupleder Watabe. Ilves på sin side hoppet 123,5 meter.

– Det ble en god dag for meg. Det var vanskelig i hoppbakken, og mot slutten var det tyngre forhold og lav fart. Jeg trodde ikke det skulle bli en morsom dag, men jeg så også at det ble vanskelig for Akito, sa Schmid til FIS.

– Vi snakket sammen og la en plan for hvordan vi sammen kunne komme opp i tet. Kristjan jobbet bra og forsvarte seg bra i langrennet, men jeg klarte å ta ham i den siste bakken. Jeg gikk for full maskin og håpet ingen skulle klare å henge med. Det fungerte heldigvis. En fin helg, sa Schmid videre.

Trønderen ble nummer tre i lørdagens renn. Da vant Watabe.

Søndagens seier var Schmids tredje i verdenscupen denne sesongen. Trønderen tok et jafs innpå Watabe i totalcupen. Kun 20 poeng skiller de to beste. Watabe står med 905 poeng, mens Schmid spratt opp i 885 poeng.

Flere sto over

Rennene i Hakuba er noe B-preget. En rekke av løperne som ligger blant de ti beste i verdenscupen har stått over for å finpusse på OL-formen.

Den muligheten benyttet Ilves til fulle.

– For første gang er jeg på pallen. Jeg har hatt selvtillit i hoppbakken. Dette er min nye favorittbakke. Og langrennsformen er også bedre, sa Ilves.

Jørgen Graabak, Fabian Riessle, Johannes Rydzek, Espen Andersen og Jarl Magnus Riiber var noen av navnene som manglet til start i helgen.

Harald Johnas Riiber ble nummer sju, slått med 57 sekunder av Schmid. Mikko Kokslien endte på 12.-plass (1.33,1 bak), mens Sindre Ure Søtvik (1.46,7) ble nummer 15. Truls Sønstehagen Johansen hadde beste langrennstid og gikk seg opp fra 37.- til 28.-plass, men var hele 3.25,4 minutter bak Schmid i mål.

Magnus Moan lå på 25.-plass etter hoppdelen. Han lå hele 3.19 minutter bak Ilves og stilte aldri opp i langrennet. Det gjorde heller ikke Espen Bjørnstad, som med 33.-plass i hoppbakken ville hatt nesten fire og et halvt minutt opp. (NTB)