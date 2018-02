Nye mistanker om bloddoping i langrenn

Vinter-OL 2018

Av NTB

The Sunday Times slo til med en bombe i sine spalter søndag. Det er mistanke om omfattende bloddoping i langrenn.

Den britiske storavisen har i samarbeid med den tyske TV-kanalen ARD fått tilgang til en database som innehar mer enn 10.000 blodprøver fra rundt 2000 vintersportsutøvere. Prøvene er tatt fra 2001 til 2010. Flere av løperne er fortsatt aktive.

Konklusjonen er at rundt 1 av 3 medaljevinnere har hatt mistenkelige blodverdier. Russland topper listen over land som er mistenkeliggjort. Russerne som får delta i Pyeongchang-OL må gå under nøytralt flagg. En rekke av landets utøvere er nektet start.

Avsløringen i Sunday Times kommer bare dager før åpningsseremonien. Ifølge databasen er over 50 løpere som er kvalifisert for årets vinter-OL på listen over mistenkelige blodverdier.

Blodverdiene fastslår ikke at løperne har dopet seg, men gir grunnlag for mistanke om at juks kan ha forekommet.

– Det er et betydelig antall medaljører som har hatt en unormal eller svært unormal blodprofil, som gir en indikasjon på mulig dopingmisbruk i langrennssporten, sier legen James Stray-Gundersen til avisen.

Han har tidligere jobbet i det medisinske apparatet i Det internasjonale skiforbundet (FIS). I 2009 ble det innført blodpass for å styrke arbeidet mot dopingjuks.

Ifølge eksperter som har studert funnene i databasen, er det knyttet dopingmistanke rundt hele 60 medaljer som russiske utøvere har vunnet. Norske, svenske, italienske og tyske medaljevinnere blir også mistenkeliggjort. Østerrikske, amerikanske, spanske, tsjekkiske, finske og estiske navn er også funnet i basen.

Norges Skiforbund opplyser til Adresseavisen at de vil kommentere saken senere søndag.

FIS sier de ikke vil kommentere mistankene som framkommer i saken, men legger til at Verdens antidopingbyrå (WADA) er "mer enn fornøyd" med Det internasjonale skiforbundets kamp mot doping.

I tillegg til Sunday Times og ARD er også Sveriges Television og det sveitsiske magasinet Republik med i det omfattende graveprosjektet. (NTB)