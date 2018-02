Norge slo Sør-Korea og Sveits, har tre av fire seire

Vinter-OL 2018

Av Stian Johnsen

PYEONGCHANG: Det ble en herlig revansj over sveitsiske Martin Rios og Jenny Perret, som sendte den norske duoen ut av VM i Canada i fjor med 8-4-seier i kvartfinalen. Sveitserne gikk hele veien i det mesterskapet og slo Canada i finalen.

Torsdagens duell mellom lagene endte på ganske så dramatisk vis. Norge hadde brukt for lang tid og innså ikke at de hadde beste stein da siste stein skulle settes. Midt i sekunddramaet klarte Skaslien å fyre av steinen og sikre seieren.

– Jeg ser på kroppsspråket til Magnus at han er usikker. Så ser jeg at klokka vår tikker ned, og så er det 13 sekunder igjen på klokka. Og hvis du ikke setter den sistesteinen da, og går tom for tid, så taper du kampen, forklarer Skaslien.

– Og da vet jeg ikke, skal jeg slenge den i veggen eller prøve å «tappe» den inn. Og så slår det over på autopilot, og så får jeg den av gårde, legger hun til.

Dobbeltseier

Det sto 5-5 før den avgjørende omgangen, og den ble akkurat så spennende som publikum i Gangneung Curling Centre kunne håpe på.

Sveitserne startet bra og fikk lagt to guarder foran bestesteinen. En sterk manøver av Nedregotten med tredje siste stein avgjorde langt på vei kampen, og Norge dro til slutt inn en knepen og svært sterk seier, selv om det ikke ble fullt så kontrollert som det kunne se ut fra tribuneplass.

Tidligere samme dag ble det 8-3-seier over vertsnasjon Sør-Korea.

– Dette var en arbeidsseier. En kjempelang dag, vi er slitne etter to kamper så tett, og vi hadde stått opp så tidlig. Så vi skal være veldig fornøyde med at vi spilte litt bedre enn Sveits i dag, sa Nedregotten.

Meritterte

Sveits' har faktisk vunnet seks av ti verdensmesterskap i mixed double curling og har vært en ledende nasjon siden grenen fikk VM-status i 2008.

Norge har på sin side bronse fra 2015 som sitt beste VM-resultat. Mixed double curling er på OL-programmet for første gang.

Etter tapet mente Sveits' Rios mente at Norge absolutt er blant lagene som kan vinne turneringen i Sør-Korea.

– Hvorfor ikke? Det er et sterkt lag, de gjorde en veldig bra prestasjon og de har også 3-1 i seiersstatistikken. Så de er der, sa Rios til norsk presse.

Norge har tidligere i OL slått Canada og Sør-Korea, mens det ble tap mot OAR, som består av russiske utøvere. Dermed er Norge likt med Canada, OAR og Sveits med tre seirer og ett tap.

Sterk start og avslutning

Sveits fikk den beste starten i fredagens kamp med 1-0 i første omgang etter at Norge hadde bommet med sin siste stein. Men i annen omgang slo den norske duoen kraftig tilbake og tok ledelsen 3-1.

Norge økte til 4-1, mens Sveits fikk slått tilbake og utlignet 4-4. Deretter holdt kampen seg svært jevn.

Lørdag skal Norge møte Finland og USA, mens Kina venter i siste gruppekamp søndag. To seirer på de tre siste kampene bør holde til avansement til semifinalen.

– Ja, det er vel ikke mulig at det ikke holder, sa Nedregotten.

– Det bør holde med to seirer, men vi tar dette kamp for kamp, føyde Skaslien til. (NTB)