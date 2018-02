Vinter-OL 2018

NRK har sett på hva slags og hvor mye medisiner Olympiatoppen har sendt til Pyeongchang. Listene viser at er 1.800 doser Symbicort, 1.200 doser Atrovent, 1.200 doser Alvesco, 360 doser Ventoline og 1.200 doser Airomir med på lasset.

– Vi står for de dosene vi har. Vi har gjort en beregning ut fra det vi har hatt med i tidligere OL, sier lederen for den norske helseteamet i OL, Mona Kjeldsberg til NRK.

– Mengdene doser hører veldig, veldig stor ut for mange. Det kan jeg forstå. Hvis man bryter ned dette på en annen måte så vil ikke mengden se så stor ut, sier hun.

Ment for personlig bruk

– Det er 43 inhalatorer til sammen og de er ment til personlig bruk. Det vil si at når den er gitt til en person så er det den personen som vil fortsette å bruke den, forklarer Kjeldsberg.

Norge har også med seg 400 doser som kan brukes på forstøverapparat og ti slike. Til sammenligning har Finland og Sverige med seg ti inhalatorer hver til OL, men ingen forstøverapparater.

Svensk sjef vil ikke kommentere

Sveriges OL-sjef Petter Reinebo har ved tidligere anledninger vært kritisk til bruken av astmamedisin i idretten, men vil ikke kommentere Norges sending av medisiner i årets OL.

– Jeg kan ikke svare på hvordan et annet land resonnerer. Våre medisinske ansvarlige har gjort en vurdering av hva vi trenger, og det har vi med. Hvis vi trenger noe mer, så kan vi skaffe det i OL-byen, sier Reinebo.

Det var feilbruk av doser for et slikt forstøverapparat som Martin Johnsrud Sundby ble utestengt for i tre måneder for i 2016.

(NTB)