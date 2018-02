Vinter-OL 2018

Av Espen Hartvig

Alexander Bonsaksen skjøt Norge til OL-kvartfinale i ishockey. Det ble 2-1 over Slovenia etter forlengning tirsdag. OAR er neste for de norske gutta.

Seiersmålet kom etter et voldsomt norsk press mot Slovenias mål. Bonsaksen skjøt fra langt hold med flere spillere mellom seg og målet.

Dommerne så på video et par minutter før de godkjente Bonsaksen-trefferen endelig. For første gang er Norge klar for OL-kvartfinale.

Det gikk bare vel seks minutter før Jan Urbas skjøt inn 1-0 via den venstre stolpen til keeper Lars Haugen. Det sang i metallet da pucken fløy inn.

– Dette er det største

28 sekunder før målet pådro unggutten Ludvig Hoff seg en utvisning for hooking. Den irriterte sikkert trener Petter Thoresen. Før kampen snakket han mye om at Norge måtte unngå unødvendige utvisninger om det skulle bli seier.

– Dette var altfor dårlig. Vi ble rett og slett overkjørt. Vi må forbedre oss på alle områder, sa kaptein Jonas Holøs til Eurosport etter 1. periode hvor det slovenske laget fikk skutt hele 16 ganger mot Lars Haugen.

Jan Mursak var vanskelig å stoppe. Det var jo ingen overraskelse at var nettopp den slovenske kapteinen man måtte se spesielt opp for.

– Jeg synes vi skapte litt mer i annen perioden. Vi må framover, sa Patrick Thoresen, som hadde stor tro på at nordmennene kunne snu kampen.

Det fikk han rett i.

– Dette er det største man kan opplevde på landslagsnivå. Jeg synes vi kom ut litt flatt, men tok oss sammen i andre og tok mer og mer over. Vi pådro oss noen unødvendige utvisninger, men vi klarte å stå dem av, sa SKA St. Petersburg-spilleren.

Dobbelt

Senere i perioden reddet Norges bestemann, målvakt Haugen, strålende på to skudd i løpet av et par sekunder. Så veltet han seg ned som en vegg og fikk stoppet Slovenia.

Tidlig i tredje periode kom utligningen etter en bra norsk periode. Martin Røymark la pucken på tvers av banen. Tommy Kristiansen dukket opp. Uten å treffe helt rent, så styrte han inn 1-1.

Seieren kom etter tre tap på rad i Pyeongchang.

Fasiten med i OL-nederlag stoppet for Norge på elleve kamper siden 1994-turneringen på Lillehammer. Da ble det 3-1 over Østerrike i kampen om 11.-plassen.

Rett før kampstart kom nyheten om at Slovenias Ziga Jeglic hadde avgitt positiv dopingprøve. Den viste spor av en astmamedisin. Sloveneren fikk 24 timer på seg til å forlate Pyeongchang.

I onsdagens semifinale mot OAR vil Thoresen møte flere av sine lagkamerater og kjenninger.

– Vi må komme bedre til kampen enn vi gjorde i dag. Jeg har vel 13-14 lagkamerater på det laget (OAR). Alt kan gå og vi er store underdogs, sa Thoresen.

Utligningen

Tommy Kristiansens utligning til 1-1 i tredjeperiode tente det norske laget.

– Jeg driver alt jeg kan på mål. Jeg får en kjempepasning fra Røymark og ser at keeper flytter seg over på stolpen. Jeg forsøker å legge den tilbake motsatt, men klarer å få den ned og inn ved stolperoten. Det var utrolig deilig og veldig viktig, sa Sparta-spilleren Tommy Kristiansen etter den dramatiske seieren mot Slovenia.

Tøffingen fra Sarpsborg måtte derimot innrømme at Norge hadde flaksen med seg mot Slovenia, som hadde to stolpetreffer like før Aleksander Bonsaksen satte den forløsende scoringen.

– Vi setter det siste målet og fantastisk følelse. Vi finner en måte å vinne på. Vi hadde litt flaks, men det må man ha for å vinne ishockeykamper.

Slovenerne forsøkte seg og fikk dommerne til å studere målet på video før de godkjente den.

– Vi var helt trygge på at Bonsaksen hadde scoret, sa Kristiansen.

Onsdag skal Norge ut mot OAR. De russiske utøverne tapte for 2-3 for Slovakia, men vant 8-2 over Slovenia og 6-2 over Sveits og vant sin gruppe.

– Det blir en tøff kamp mot et tøft lag, men vi skal gi dem motstand. (NTB)

KAMPFAKTA

Slovenia – Norge 1-2 e.f. (1-0, 0-0, 0-1, 0-1)

Gangneoung Hockey Center: 6312 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (6.38) Jan Urbas (Jan Mursak). Skudd: 16-9.

2. periode: Ingen. Skudd: 9-4.

3. periode: 1-1 (43.06) Tommy Kristiansen (Martin Røymark, Anders Bastiansen). Skudd: 8-11.

Forlengning: 1-2 (63.06) Aleksander Bonsaksen (Mats Rosseli Olsen, Patrick Thoresen) Skudd: 1-2. Totalt: 34-26.

Dommere: Daniel Stricker og Tobias Wehrli, Sveits.

Utvisninger: Slovenia 1 x 2 min., Norge 5 x 2 min.

Norge:

Målvakter: Lars Haugen (Henrik Haukeland)

1.-rekke: Jonas Holøs, Mathias Nørstebø – Ken André Olimb, Patrick Thoresen, Mathis Olimb.

2.-rekke: Aleksander Bonsaksen, Daniel Sørvik – Anders Bastiansen, Mats Rosseli Olsen, Alexander Reichenberg.

3.-rekke: Stefan Espeland, Henrik Ødegaard – Ludvig Hoff, Steffen Thoresen, Kristian Forsberg.

4.-rekke: Johannes Johannesen, Mathias Trettenes – Martin Røymark, Tommy Kristiansen, Niklas Roest.