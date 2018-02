Mot nullføre på åpningsdistansen

Vinter-OL 2018

Av Stian Johnsen

PYEONGCHANG: Startskuddet for 15-kilometeren med skibytte går klokken 8.15 norsk tid. På det tidspunktet varsles det oppholdsvær og en temperatur på 0 grader.

De norske teamene og skismørerne har gjort OL-forberedelser i sprengkulde, men torsdag snudde det helt da gradestokken beveget seg over på plussiden. Lørdag ettermiddag lokal tid var det null grader oppe ved skiarenaene i Alpensia, fem plussgrader nede ved kysten i Gangneung, der blant annet skøyter og ishockey arrangeres, og to plussgrader oppe ved de alpine anleggene i Jeongseon.

Det skal legges til at gufne vindkast fortsatt preger OL-byen.

Smørerne jobber på spreng

At forholdene er blitt mildere de siste dagene, og ikke minst det faktum at det ligger an til nullføre i skiløypene, kan særlig by på utfordringer for smøreteamene.

Det mannsterke norske teamet som skal sørge for at langrennsløperne har perfekte ski, har gjort lange og gode forberedelser. De har også vært klar over at lørdagen blir mildere enn de første dagene i uka.

– Ja, det skal visstnok skje litt til helga. Det er vel sånn det skal være. Vi har samtidig vært her flere år på rad og testet, så vi har testgrunnlag fra flere forhold. Vi jobber hardt, så får vi se om det bærer frukter, sa smøresjef Knut Nystad til NTB tidligere i uka.

Kaldere søndag

Dersom det skulle bli plussgrader på langrennsstadion, vil det kunne gi betydelige endringer for hva de går med under klassiskskiene.

– Det er klart det blir en utfordring, men heldigvis blir det den samme utfordringen for alle teamene. Når vi har vært her tidligere, har vi også hatt varmegrader og andre typer føre, så vi har fått prøvd oss på det også. Men det er klart vi nå har forberedt oss mest på det kalde føret, sa Nystad.

Det er trolig lurt, for allerede søndag er det meldt betydelig hvassere temperaturer for OL-deltakerne. På dagtid varsles det mellom 8 og 14 minusgrader ved skiarenaene, 6 til 12 blå for alpinistene og snowboarderne og mellom 3 og 8 minusgrader nede ved kysten der hallidrettene går.

Langrennsherrene skal gå sin skiathlon søndag ettermiddag lokal tid. (NTB)

Rennet er fellesstart, her er alle deltakernes startnumre: