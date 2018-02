Medaljevinnerne der alle takket hverandre

Vinter-OL 2018

Av Egil Sæther og Stian Grythaugen

PYEONGCHANG: For på siden av ham på podiet satt landslagskollegene Martin Johnsrud Sundby (33) med sølv og Hans Christer Holund (28) med bronse.

Da Krüger stakk i den nest siste runden lå både Sundby og Holund lavt en periode siden ingen av utlendingene var villige til å tette luken som Krüger fikk.

– Det er som de andre sikkert har fortalt om, at det er utrolig fristende å gå etter. Jeg må takke for at de ikke dro med seg resten av feltet opp til meg igjen. Så ble de også belønnet med sølv og bronse, og da ble det en fantastisk norsk dag, sa Krüger på den internasjonale pressekonferansen i etterkant.

– Jeg tror at Martin og HC hadde mye krefter i dag de også, og de hadde nok lyst til å gå de også. men vi har snakket om det mange ganger at hvis det er en lagkompis som får noen meter, så skal vi la utlendingene ta drajobben. Det lyktes vi med i dag, og da ble vi belønnet med tre medaljer. Jeg må sendte en stor takk til de to kompisene der. Det er en stor dag, mente 24-åringen fra Oslo.

For en løper som kun hadde én verdenscupseier og totalt to plasser på pallen før han overrasket med OL-gullet, var det litt av en oppvisning vi ble vitne til.

– Jeg har fått litt mer selvtillit i løpet av året, og jeg har vist at på mine beste dager så er det ikke veldig mange som holder følge. Særlig når disse to (Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund) kanskje avventet litt med å gå meg inn. Jeg tror at de også hadde mye krefter i dag. Det ser sånn ut når de blir to og tre. Taktikken virket bra med at de andre tok livet av seg med å prøve å ta meg igjen.

Trener sammen

Det er ikke få treningstimer de tre har nedlagt sammen i løpet av høsten.

– Vi har kjørt ganske mange økter vi tre i lag, og vi vet at sånn som Martin har gjort det og herjet i dette startfeltet tidligere, så vet vi at om man klarer å matche ham på hardøkter, så er det ganske bra. Vi har hatt mange økter i høst. Innimellom har jeg fått bank, og innimellom har jeg vært sterkest. Slik er det gjennom et langt treningsår. Jeg har sett at det er bra det jeg har gjort på mine beste dager.

– Trodde du da at det skulle gi OL-gull?

– Der og da så trodde jeg at jeg hadde mulighet, selv om et OL-gull ikke var helt realistisk. Men du har en drøm, sa OL-vinneren.

Ubeskrivelig

Det startet på nesten verst tenkelig vis for Krüger. Han falt og ødela staven etter 200 meter. Da så det tungt ut.

– Det første jeg tenkte var at det var kjørt. Jeg måtte prøve å fokusere på nytt, og at det er mye som kan skje.

– Du brukte 17 kilometer på å gå deg opp i tetgruppa. Hvordan klarte du å beholde roen?

– Det var fristende å gå det inn med en gang. Men jeg fikk noen støttende rop der om at jeg måtte prøve ikke å stresse. Jeg har jo gått noen skirenn før, selv om det ikke har vært noen OL-løp, og jeg vet jo at tempoet av og til går opp og ned i et slikt løp. Hvis man er tålmodig, så kan det være at det roer seg litt.

De støttende ropene var det landslagstrener Tor Arne Hetland som sto for.

– Når startet du å tro på det?

– Jeg synes det gikk utrolig fort i en periode på klassisken, og en stund var jeg ekstremt sliten. Men plutselig var beina utrolig pigge igjen da jeg byttet ski. I dag var det en slik dag da kroppen spilte på lag. Da vi kom likt med feltet, så tror jeg at jeg ikke var så veldig redusert til tross for starten jeg hadde. Da har jeg like muligheter som resten av gruppa, sa han.

Fredag går han sin favorittdistanse i OL, 15km fristil med individuell start.

Holund slo tilbake

I fjor hadde Hans Christer Holund fått nok av å være reserve til mesterskap. Til OL kom han som medaljekandidat. Søndag opplevde han karrierens største dag.

Holund gikk inn til OL-bronse i skiathlon i Pyeongchang og tok karrierens første internasjonale seniormedalje. Etterpå kom det noen gledestårer. 28-åringen hadde nådd et mangeårig stort mål.

I tillegg hadde han bevist for skeptikerne at han var verdt en plass i den norske OL-troppen og på tremilslaget. Overfor NTB innrømmet romerikingen gjerne at han har en følelse av at få levnet ham særlig store sjanser på forhånd.

– På pressekonferansen for et par dager siden fikk vel Johannes (Høsflot Klæbo) et ess, Martin (Johnsrud Sundby) fikk en konge og jeg fikk en firer. Da skjønte jeg at det ikke var så mange som hadde troen på meg, smiler den sympatiske bronsevinneren til NTB.

Northug-raljering

Petter Northug fikk mye oppmerksomhet da han i et innlegg i sosiale medier raljerte med nivået til Holund og søndagens gullvinner Simen Hegstad Krüger i november i fjor. Holund avviser at han har behov for å peke nese til den hjemmeværende skikongen etter bronsemedaljen i OL-debuten.

Tvert imot.

– Det er ingenting jeg ønsker meg mer enn at Petter Northug skal komme tilbake i skisporten. Han har vært et idol for meg lenge, og jeg vet at det der var humor, sa Holund om den omtalte innlegget.

– Jeg tror samtidig at det er mange andre i Norge, ikke Northug, som tenker at «herregud, hvorfor sender de Simen Krüger og Hans Christer Holund til et OL? De vinner jo aldri skirenn uansett, men blir bare nummer sju, åtte eller ni», tilføyer han.

Søndag beviste Nittedal-gutten til fulle at han fortjente sin plass både i OL-troppen og på tremila.

– Det er moro å kunne slå litt tilbake, smilte bronsevinneren.

Stolt

– Hva betyr denne medaljen for deg?

– Det har vært et mål lenge, sa Holund og minner om at han til VM i Lahti i fjor kom med i den norske troppen etter at Petter Northug ga fra seg sin plass.

Holund fikk sjansen på femmila. Den som tror at den opplevelsen var god, må tro om igjen.

– Jeg fikk litt dårlig samvittighet etter det løpet, for jeg følte jeg forspilte sjansen min. Jeg ble nummer ti, og det er for dårlig, sa Holund.

Foran den inneværende OL-sesongen ga han derfor seg selv et løfte.

– Jeg bestemte meg i våres for at dersom jeg fikk sjansen i OL, skulle jeg ikke være der som reserve, men som medaljekandidat. Jeg har ikke lyst til å være den personen som ikke presterer når det gjelder. Det har jeg tenkt mye på. Det at jeg i dag gjør mitt beste skirenn i karrieren under OL, er jeg stolt av, sa bronsegutten.

Det hadde han all grunn til. (NTB)