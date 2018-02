Lundby favoritt i dag, men rennet i fare

Vinter-OL 2018

Av Espen Hartvig

PYEONGCHANG: Det blåser enda kraftigere mandag og rennet kunne ikke latt seg gjennomføre tidlig på dagen. Nå vil man se an før prøveomgangen. Rennet går som sent kveldsrenn, lokal tid.

Men Maren Lundby opplevde også en spennende dag søndag.

«Maren har vært til sjekk og alt virker greit», står det i en melding fra presseansvarlig Gro Eide i Norges Skiforbund.

Ifølge VG skjedde søndagens fall etter at Lundby forsøkte å sette nedslag etter et langt hopp på 111 meter.

– Jeg har ikke fått rapport om noe som tyder på at det er noe alvorlig. Den ene skien skar ut, og hun falt litt på den ene hoften. Det er ingenting som tyder på at dette kan ødelegge med tanke på OL-rennet, sa sportssjef Clas Brede Bråthen til NTB før legesjekken.

Olympiatoppens vinteridrettssjef Helge Bartnes var en av de første som var ute i bakken hos Lundbyetter fallet. Han opplyste til NTB at Bøverbru-jenta klaget over smerter i hofta.

Lundby reiste seg etter hvert og gikk ut av bakken for egen maskin.

Fallet skjedde i treningsomgang nummer to av tre søndag. Lundby hoppet 103 meter i første omgang, som var det tredje beste hoppet i omgangen. Hoppet hun falt på var dagens lengste.

OL-rennet for kvinner avvikles mandag. Der er Lundby en klar gullfavoritt. Totningen har dominert stort i verdenscupen denne sesongen.

Tenker Lillehammer

Før uhellet møtte hun pressen i OL-landsbyen. Utenfor sto flaggene rett ut i blåsten.

– Jeg får ikke gjort så mye med været. Vi så på guttas renn at det var mye vind. Vi er forberedt på at det kan skje og at det kan bli en tålmodighetsprøve som drar ut, sier Lundby til NTB.

Hun har vært sesongens gigant i kvinnehopp med en seiersrekke (seks triumfer på rad i verdenscupen) som gjør henne til klar gullfavoritt mandag.

Søndag gjennomførte hun åtte-ti intervjuer. Samtidig hadde hun et blikk ned på mobiltelefonen som viste det norske medaljerushet i skiathlon.

Norsk tid

Lundby lever på «norsk tid», og det betyr at vinduene på rommet i OL-landsbyen er teipet igjen for å holde lyset ute.

– Jeg prøver å roe ned så mye som mulig, sier Lundby på spørsmålet om hun kjenner på presset om å vinne.

– Hvordan gjør du det?

– Da later jeg som jeg er på trening i Lysgårdsbakken (Lillehammer) og koser meg der. Jeg setter meg i en boble og later som jeg er på trening der.

Slik griper Lundby fast i trygge holdepunkter i en stressende konkurransesituasjon.

– Det må være en herlig følelse å gå inn mot dette rennet som klar favoritt?

– Det har vært en veldig bra sesong med en stabil form. Så dette er det beste utgangspunktet jeg kan ha.

Trøbbel

Utforrennet for menn blåste bort søndag. Det samme skjedde med jentenes storslalåm mandag. Samme dag måtte snowboardjentene droppe sin slopestylekvalifisering.

Lørdag ble hopprennet for menn en langdryg affære, også det på grunn av vind.

Skiskytterjentene hadde utfordringer samme dag. Langrennsjentene meldte om at vinden på 15-kilometeren gjorde at feltet holdt seg samlet lenger enn vanlig.

Norge har fått en sterk start på OL. Mandag kan Lundby strø ytterligere gullstøv over den norske troppen. (NTB)