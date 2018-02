Vinter-OL 2018

Av Espen Hartvig

GANGNEUNG: Nordmannen satt på en benk på indre bane og fulgt Nuis' løp. Omregnet fra tidene ville det skilt en snau halvmeter mellom de to om de hadde gått sammen.

– Det var spennende. Det gikk fra grønt (ledelse Nuis) til likt. Jeg hadde jo et håp om at det skulle bli pluss (på tiden til Nuis). Jeg så rett opp på tavla, sier Lorentzen til NTB om de nervepirrende 68 sekundene som fratok ham gullet.

– Litt skuffet var jeg med en gang, men nå føler jeg at jeg vant et sølv. Sprint er jevnt. Det har vært et fantastisk OL, slo han fast.

I oppkjøringen til løpet fikk han ikke nok søvn. Det var mye som skjedde etter gullet tidligere i OL.

– Jeg har slitt litt med søvnen etter 500-meteren. Det har vært litt mye av alt mulige greier, og jeg fikk ikke nok søvn. Men det hører nok med. Det blir mye styr når man tar et OL-gull, sa Lorentzen.

Nesten

Etter Lorentzens sølv er Eric Heiden fortsatt eneste i OL-historien til å vinne de to korteste distansene i samme vinterleker. Amerikaneren gjorde det i 1980 på vei mot seier på alle fem distanser

Lorentzen kom fra triumf på 500 meter med 34,41. Den vant han med fattige 1/100 til gode på andremann.

Fredag var det bergenseren som ikke hadde hundredelene på sin side da Nuis to sitt andre Ol-gull på få dager. Han vant også 1500 meter.

– Svak tredje sving

Lorentzen ristet på hodet da han skjønte at det ble sølv og virket skuffet over eget løp. Trener Jeremy Wotherspoon hadde muligens forklaringen på hvorfor.

– Han kunne gjort inngangen til tredje sving bedre. Der røk det definitivt fire hundredeler. Han entret svingen litt tidlig, så han gled litt. Han fikk ikke den beste posisjonen i starten av svingen, og da taper du fart, sa Wotherspoon til NTB.

– Det kan være jeg tapte litt der., Jeg vet ikke, men jeg leverte den raskeste tiden jeg har gjort på lavlandsbane, sa Lorentzen til NTB om inngangen Wotherspoon merket seg.

– Totalinntrykket mitt er at det er flott å vinne sølv i OL, å være på seierspallen to ganger i samme mesterskap. Om jeg skal se kritisk på det, så kunne han ha vunnet, fortsatte sprinttreneren.

Hurtig

Det går uansett fort på skøyter når man kjemper om OL-gullet på 1000 meter. Lorentzen holdt en gjennomsnittsfart på hele 53 kilometer i timen, men det var ikke nok til å bli dobbeltvinner på de to kortdistansene.

Fredag gikk nordmannen først av de tre store favorittene, og han startet fra gunstige første indre i par 16.

Den nederlandske duoen Kai Verbij og Nuis fulgte rett etter Lorentzen i par 17 og 18. De hadde samme utgangsposisjon.

Verbij maktet ikke å true nordmannen. En populær bronsemedalje ble det til hjemmefavoritten Kim Tae-yun.

Drømmelag

Til helgen går Lorentzen sprint-VM i Kina. 25-åringen kan ta jackpoten i løpet av noen uker: OL-gull, verdensmesterskapet i sprint og verdenscupen sammenlagt.

Treneren Jeremy Wotherspoon har finjustert teknikken til Lorentzen siden han kom inn. Krefter mangler det ikke hos bergenseren. Han har smadret rekorder på Olympiatoppen.

De to møttes første gang da Wotherspoon hjalp nordmannen med å rette opp et bøyd skøytejern under et verdenscupstevne.

Noen få år etter er de blitt et drømmelag for norsk skøytesport. Selv et nederlag på 1000-meteren forandrer ikke på det. (NTB)

Menn, 1000 m:

Gull: Kjeld Nuis, Nederland 1.07,95,

sølv: Håvard Holmefjord Lorentzen, Norge 1.07,99,

bronse: Kim Tae-yun, Sør-Korea 1.08,22,

4) Joey Mantia, USA 1.08,565, 5) Takuro Oda, Japan 1.08,568, 6) Kai Verbij, Nederland 1.08,62, 7) Shani Davis, USA 1.08,78, 8) Nico Ihle, Tyskland 1.08,93, 9) Koen Verweij, Nederland 1.09,14, 10) Mitchell Whitmore, USA 1.09,17.

Øvrig norsk: 31) Henrik Fagerli Rukke 1.10,25.