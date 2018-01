Lanserer Northug som joker nord

Av Adrian Richvoldsen

Northug må droppe verdenscuprennet i Planica til helgen som følge av sykdom. Rennet var hans siste sjanse til å overbevise Norges Skiforbund om at han bør være med til OL.

32-åringen, som har hatt en helsvart sesong, gikk heller ikke NM-sprinten på Gåsbu og har knapt resultater å vise til denne sesongen.

Vidar Løfshus har tidligere uttalt at han kan komme til å ta med Northug til OL på skjønn, men poengterte overfor NTB torsdag at trønderen i så fall blir tatt med som en reserve.

– Døra er ikke helt stengt, men det er bare en museåpning snart, sier han til NTB og legger til at det er mange elementer som skal inn før Northug får det han omtaler som en reserveplass i Sør-Korea.

– Tror du i det hele tatt Northug vil takke ja til en slik rolle?

– Jeg tror ikke det, altså, men det vil tiden vise. Vi får se om vi har mulighet til det etter helgen.

Dermed virker Northugs OL-sjanser så godt som skrinlagt, men døren stenges ikke fullstendig fordi Petter Northug er Petter Northug.

– Det er det som gjør situasjonen så vanskelig og spesiell. Vi har ikke konkludert med noe som helst, men Tor Arne (Hetland), Arild (Monsen) og jeg fant i går kveld ut at det var viktig ikke å stenge døra fullstendig. Nettopp fordi vi prater om Petter som har kapasitet til å gjøre det umulige i OL, svarer han på spørsmål om hvordan det er mulig å ta ut en utøver som knapt har gått skirenn denne sesongen.

Vraket til Tour de Ski

Til tross for at Løfshus har åpnet for å ta med Northug basert på skjønn, vraket han Norges største skiprofil til Tour de Ski tidligere denne sesongen.

Northug var førstereserve på det norske laget, men fikk aldri sjansen ettersom ingen ble slått ut med sykdom eller skade.

– I Tour de Ski var nåløyet enda trangere, med opptil åtte utøvere. Nå kan vi ta inn inntil 12 menn. I Tour de Ski hadde vi en reserve, og det var Petter Northug. Det er litt samme situasjon nå, for han er per i dag ikke god nok og da er det beste vi eventuelt kan tilby en reserveplass.

Landslagssjefen forteller at han ennå ikke har fått pratet med Northug, men at han gjennom hans trener Stig Rune Kveen har formidlet reserveplassmuligheten.

– Har du noen gang tatt ut en løper basert på skjønn?

– Nei, det har vi aldri gjort, men så er Petter en ganske spesiell utøver. Sånn sett er det sjelden du er i en slik type situasjon der en så meritert utøver så til de grader har vist at han ikke er i form.

– Trist og lei seg

Til helgen er det verdenscupsprint i Planica. Der får flere norske utøvere en siste mulighet til å vise seg en OL-plass verdig.

Tirsdag kommer resten av OL-uttaket, men Løfshus tror ikke Northug pines noe voldsomt av at han ennå ikke har fått et endelig OL-nei.

– Jeg tror ikke han pines så veldig, han har nok ganske klare oppfatninger på hvordan han ser på situasjonen.

– Hvordan tror du han ser på situasjonen?

– Han er nok trist og lei seg. Han hadde ett stort mål i vinter, og det var å ta medalje i OL. Nå ser det ut som den muligheten har forsvunnet. (NTB)

PS. Vinter-OL starter i Pyeongchang med åpningsseremoni fredag 9. februar.