Klæbo om Johnsrud Sundby: - Vi er så ulike. Og så lykkes vi sammen

Vinter-OL 2018

Av Egil Sæther

PYEONGCHANG: Klæbo er foreløpig OL-konge med tre gull. Sundby kan tangere ham om han vinner lørdagens femmil

På lagsprinten bidro Sundby sterkt til det som til da var Norges 12. gull i mesterskapet.

– Hvordan har det vært å ta gull med han «gammelkaren» ved siden av, lurte NTB på?

– Det har vært kult. Det er artig at vi får det til på den måten vi gjør. Vi er to ulike skiløpere som går på forskjellig vis, og at vi klarer å få det til sammen og på den måten vi gjør er sterkt. Når han gikk slik på sisterunden, tror jeg det er mange som skulle ha slitt med å henge på. Når du går fra Marcus Hellner med seks sekunder, så går du fort, sa Klæbo.

Gullrykket

Unggutten fra Byåsen gjorde selv sitt da han rykket på den andre runden og sendte Sundby ut i tet på hans sisterunde.

Rykket var planlagt på forhånd, og regien hadde sprinttrener Arild Monsen. Han ville at Norge skulle gjøre som i VM i falun i 2015, da Petter Northug gjorde det samme på sin andrerunde og sendte Finn Hågen Krogh ut i tet.

Etter det rykket luktet det mer og mer gull av Norge jo nærmere mål de kom.

Klæbo forteller om en brutal sisterunde for egen del. Sundby sa at han kunne se at også Klæbo var sliten.

– Jeg har aldri sett ham med et feilskjær inn på stadion før, sa Sundby.

– Jeg kjente at det kostet utrolig å dra til slik på den andre runden, og jeg fikk kjent litt på det på sisterunden. Heldigvis fikk vi de sekundene vi trengte, og Martin gikk en monsteretappe på sin sisterunde. Han gikk fra 1,5 sekunder til over seks, og det gjorde at det var nok. Jeg kjente at jeg var fryktelig stiv, og i den siste bakken handlet det bare om å holde seg på beina. Jeg kunne ikke rote bort dette her. Jeg er glad for at vi ikke gikk på førsterunden. Da tror jeg ikke at jeg hadde klart det, sa Klæbo.

Vil være seg selv

Johannes Høsflot Klæbo er bare 21 år, men turnerer pressekonferanser som om han ikke skulle ha gjort noe annet i hele sitt liv. Det er det mange som er imponert over.

– Du kan lage din egen rolle hvis du vil, men til sjuende og sist tror jeg det er best å være deg selv. Det har vært viktig for meg å holde beina på jorda og være den samme personen som jeg er hjemme. Da må du bare svare og oppføre deg slik det faller seg naturlig, sa den triple OL-vinneren.

I likhet med Sundby fortalte Klæbo om nervøse timer før start.

– Jeg har prøvde å roe noe ned, men har ikke fått det til så mye. Vi satt til frokost i dag tidlig begge to og spiste brødskiver som om det var lim. Det var helt jævlig, for å bruke et sånt ord. Vi satt der begge og syntes synd på oss selv, men vi klarte å holde hodet kald. Og når vi klarte å ta dette gullet her så smakte det ekstra godt, sa den kvikke trønderen.

Sundby med nervene

Aldri i hele sitt liv har Martin Johnsrud Sundby (33) vært mer nervøs enn foran lagsprinttriumfen i OL.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen oppfattet sine to utvalgte Sundby og Johannes Høsflot Klæbo som livredde gjennom det meste dagen som til slutt endte opp med nok et OL-gull til Norge.

– «The worst day ever», konkluderte Sundby på den internasjonale pressekonferansen.

Der satt en svært lettet 33-åring fra Oslo med sitt aller første OL-gull om halsen. Fortsatt mangler han den individuelle mesterskapsseieren.

Den kan fortsatt komme under lørdagens femmil.

– Det har vært en møkkadag fra ende og nesten en annen. Jeg har hatt så vondt som jeg tror at jeg ikke har hatt i forbindelse med en konkurranse tidligere. Og jeg er 33 år og burde vært den rutinerte og lugne og tatt vare på unggutten på 21 år, men jeg har hatt det ille i dag, sa en som vanlig åpenhjertig Sundby.

33-åringen er ikke kjent for å pakke inn følelsene sine, og få, om noen, er flinkere enn ham til å sette ord på dem.

– Det er stritt forløsende at vi greide å få til en finale som vi fikk til, og at vi fikk det til akkurat som vi hadde planlagt. Det at vi klarte å gjennomføre finalen som vi gjorde var utrolig deilig.

Angret

Sundby erkjente uten å kny at han hadde kjent på presset. Det har ikke vært gitt at han skulle gå den etappen for Norge i det hele tatt. Sundby er ingen sprinter av natur, men løypene i Pyeongchang er spesielle.

Han har kjent på følelsen av å være makkeren til Norges gullgutt nummer én i langrennssporet. En stund angret han på at han takket ja til å gå i det hele tatt.

– Jeg var ikke meg selv før midtveis i finalen. Da kjente jeg at jeg var rolig og at jeg visste hva jeg skulle gjøre. Jeg skal være så ærlig å si at jeg kjente på at jeg skulle være makker til en som har vært dominerende i langrennssirkuset denne sesongen. Det er liksom to mulige utfall, enten så blir Johannes helten, eller så blir jeg syndebukken. Det var mye nerver og nervøsitet, og han var nervøs han også. Vi satt som en nerveklump i bua her før start.

– Dere virket livredde, sa Monsen?

– Ja, jeg var livredd. Jeg har vært livredd i hele dag, og jeg angret så jævlig i går at jeg sa ja til dette. Jeg prøvde å finne unnskyldninger for å sende Finn (Hågen Krogh) ut i stedet.

– Var det frykten for en ny mesterskapsnedtur som lå bak?

– Nei, det var mer det at det var snakk om lagsprint som jeg i utgangspunktet er lite erfaren i. Det er så mye som kan skje underveis. Plutselig er det slik at jeg ikke har bein til å gjøre det vi har planlagt, og det var mange scenarioer som kunne ha ødelagt for ham. Det var mange følelser. Jeg kommer ikke til å være i nærheten så nervøs på lørdag når det er femmil.

Stort ansvar

– Du overdriver ikke når du sier at du aldri har vært mer nervøs, at du ikke fikk sove noe særlig før løpet og at du nesten hadde lyst til å trekke deg?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror at jeg aldri har vært mer nervøs foran en konkurranse enn det jeg har vært i dag. Det er dritflaut når jeg har vært med i dette gamet i 15 år.

– Du tenkte på at gullet kunne glippe nok en gang?

– Gullet er greit nok, men det å være ansvarlig for en annen som kan bli OL-konge. Det er mulig ansvar som hviler på skuldrene.

– Du kan bli OL-konge du også?

– Ja, da. Vi har snakket om det, men akkurat nå er vi blitt enige om ikke å snakke for mye om den femmila før tidligst fredag morgen. Vi får feire litt med gjengen i kveld og bruke morgendagen og fredagen godt. Det er positive er at vi begge er i veldig god form, sa Sundby. (NTB)