Klæbo og Sundby rykket Norge til gull nr. 12

Vinter-OL 2018

Av Stian Grythaugen

PYEONGCHANG: Norges medaljefangst i OL vil ingen ende ta. 12 gull, 11 sølv og 9 bronse er fasit hittil.

Klæbo dro til voldsomt på sin andre runde. Det ga Sundby en stor luke ved fjerde veksling. Sveriges Marcus Hellner startet jakten umiddelbart, men slet med å hente inn Sundby.

Klæbo kastet lua før siste etappe. Han gikk ut fem sekunder foran Sverige og den norske seieren var aldri truet.

Norge vant foran OAR og Frankrike, mens Sverige gikk inn til en sur fjerdeplass. Klæbo var så overlegen at han kunne leke seg inn mot mål. Derfor ble luken til OAR bare på 1,7 sekunder, men det norske gullet var aldri truet.

Den norske duoen sparte på kreftene i semifinalene. Da gikk Sundby og Klæbo kontrollert til avansement.

I Sotsji for fire år siden ble Norge med Ola Vigen Hattestad og Northug nummer fire.

Norge ble også nummer fire på lagsprinten under ski-VM i Lahti i fjor, mens Petter Northug og Finn Hågen Krogh sørget for norsk VM-gull i Falun i 2015.

Klæbo som Heiden

Johannes Høsflot Klæbo ble onsdag den fjerde mannlige utøveren i vinter-OL-historien med tre gull før fylte 22 år.

Kun tre andre utøvere har klart å vinne tre OL-gull i så ung alder som Klæbo. Den amerikanske skøytelegenden Eric Heiden er én av dem. Han gjorde rent bord på skøyteisen under vinterlekene på hjemmebane i Lake Placid i 1980. Da hadde han enda ikke fylt 22 år.

Sailor og An

OL-mester i ung alder ble også den østerrikske alpinisten Toni Sailor. Han vant både utfor, storslalåm og slalåm under lekene i Cortina d’Ampezzo i 1956. Tenåringssensasjonen hadde kun passert 20 år med noen måneder.

Med til historien hører det at Sailor avsluttet karrieren kun tre år seinere som 23-åring.

Tre olympiske gull før fylte 23 år nådde også den sørkoreanske kortbaneløperen Viktor An. 20 år gammel tok han tre gull under vinterlekene i 2006 i Torino. Åtte år seinere ble det for øvrig samme antall gull i Sotsji. Det gjør sørkoreaneren til en av historiens mest meritterte vinterolympiere.

Første siden Bjørndalen

Johannes Høsflot Klæbo er også den første norske utøveren som vinner tre gull i et og samme OL siden Ole Einar Bjørndalen reiste hjem med fire gull fra OL i Salt Lake City i 2002.

Kun tre mannlige langrennsløpere har tidligere klart å ta tre gull i ett OL. To av dem er norske. Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang sto begge øverst på seierspallen tre ganger i Albertville i 1992. Seks år seinere i Nagano gjentok Dæhlie bragden.

Russiske Nikolaj Zimjatov tok på sin side tre gull under vinterlekene i 1980. (NTB)

OL i Pyeongchang onsdag, langrenn, lagsprint i fri teknikk:

Gull: Norge (Martin Johnsrud Sundby/Johannes Høsflot Klæbo) 15.56,26,

sølv: OAR (Denis Spitsov/Alexander Bolsjunov) 0.01,71 min. bak,

bronse: Frankrike (Maurice Manificat/Richard Jouve) 0.02,02,

4) Sverige (Marcus Hellner/Calle Halfvarsson) 0.03,07, 5) Italia (Dietmar Nöckler/Federico Pellegrino) 0.18,55, 6) USA (Erik Bjornsen/Simeon Hamilton) 0.20,72, 7) Tsjekkia (Martin Jaks/Ales Razum) 0.28,57, 8) Canada (Len Valjas/Alex Harvey) 0.35,60, 9) Finland (Martti Jylhä/Ristomatti Hakola) 0.36,04, 10) Tyskland (Sebastian Eisenlauer/Thomas Bing) 045,94.