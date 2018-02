Kaller doping-dokumentar for bedrageri

Vinter-OL 2018

Av Adrian Richvoldsen

I et åpent brev går det svenske skilandslaget, Sveriges olympiske komité (SOK) og Det internasjonale skiforbundet (FIS) felles til motangrep på dokumentaren. Det skriver svenske Expressen.

– Det handler om useriøs journalistikk. Man har bevisst tilbakeholdt fakta, sier den svenske landslagslegen Per Andersson.

FIS' dopingekspert Rasmus Damsgaard er heller ikke nådig i kritikken av dokumentaren som sendes på SVT klokka 20.00 onsdag.

– Det er rent bedrageri. De sier de har bevis, men de har ingen bevis. Det er en ren bløff.

Mye oppmerksomhet

Dopingdokumentaren har fått mye oppmerksomhet, og i helgen slo anklagene om dopingjuks i langrennssporten ned som en bombe. Sveriges Television (SVT) har sammen med Sunday Times, tyske ARD og magasinet Republik jobbet med saken. Nesten en tredel av medaljevinnerne i langrenn fra 2001 til 2010 skal ha blodverdier som tyder på juks.

I dokumentaren skal det komme fram at to svenske landslagsutøvere pekes ut for sine avvikende blodverdier. Spesielt én mannlig utøver anklages, mistenkt for å være bloddopet. Kritikken mot programmet har allerede vært stor, og nå går det svenske landslaget, SOK og FIS sammen til motangrep mot dokumentaren.

I et åpent brev tilbakeviser de flere påstander på det sterkeste, blant annet at en mannlig utøver mellom 2001 og 2010 med 99,99 prosents sikkerhet var dopet.

– Under perioden 2001-2011 har ingen svensk utøver vært mistenkt for brudd på FIS' eller WADAs antidopingreglement, skriver de i brevet etterfulgt av flere punkter som avkrefter påstander i dokumentaren.

– Samtlige blodprøver på eliteaktive utøvere har under perioden 2001-2010 blitt registrert og analysert av FIS og/eller WADA.

Anklager mot norske skiløpere

Tidligere onsdag skrev ABC Nyheter at det i dokumentaren kommer fram at 16 norske langrennsløpere har hatt blodverdier som kun én av hundre kan ha naturlig. I tillegg blir det hevdet av tre norske skiløpere er mistenkt for doping eller sannsynligvis har vært dopet.

Espen Graff, kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, avkreftet påstandene til nettstedet og la til at alt man driver med i norsk langrenn tåler dagens lys.

– Vi har bare informasjon om innholdet fra mediene. Skiforbundet ønsker ikke å kommentere prøver eller tester vi ikke har noen kunnskap om, men alt vi driver med i norsk langrenn tåler dagens lys. Anklagene fra SVT er godt kjent fra tidligere dokumentarer, og vi har ved en rekke anledninger tilbakevist dem og forklart hva som er årsakene til suksessen, sa han. (NTB)