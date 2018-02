Vinter-OL 2018

PYEONGCHANG: Svenske flagg gikk til topps i vindkastene inne på skistadion da Charlotte Kalla tok sitt tredje OL-gull etter en taktikk som satt perfekt. Hun rykket fra Marit Bjørgen 2,5 kilometer fra mål og så seg aldri tilbake.

Det vil si: Det gjorde hun da det var femti meter igjen. Og skjønte at ingen klarte å følge henne. På tribunen kunne hun se norske, svenske og finske flagg, men koreanere var i klart flertall.

Klarte ikke å svare

Mart Bjørgen holdt Krista Pärmakoski unna i spurten om sølvet. Bjørgen jublet da hun gikk over mål og skled rett bort til Charlotta Kalla og ga henne en gratulasjonsklem.

Dermed har Charlotte Kalla igjen truffet formen perfekt og har tatt gull i sitt tredje OL på rad. Marit Bjørgen tok medalje i sitt femte strake OL. Hennes ellevte totalt.

- Jeg visste at Charlotte ville rykke der det skjedde, men jeg lå litt klønete til. Og var sjanseløs. Jeg er uansett kjempefornøyd med sølvet. Men i starten kjentes det ut som jeg gikk med dieselmotor. Jeg får være glad ingen rykket fra da, sa hun i mediesonen.

Kalla sa det slik: - Man kan ikke vente for lenge med et slkt rykk. Jeg stolte på mine egne krefter. Det var en himmelsk følelse å se at det gikk, sa hun i mediesonen.

Marit Bjørgen åpnet moderat og lå lenge bak i feltet på den klassiske delen. Men halvveis spadde hun seg fram og var først inn til skibytte. På skøytedelen ble det et taktisk løp der det gikk rolig ut på den første runden. Men da Kalla satte inn rykket to en halv kilometer før mål, klarte ingen å svare. Det var akkurat slik Kalla gjorde det på Lillehammer før jul også, den eneste gangen denne øvelsen er gått i vinter.

Norske nedturer

Den negative overraskelsen var den norske laginnsatsen. De andre norske jentene ble hektet av og Heidi Weng ble nest beste norske på 9. plass, mens Ingvild Flugstad Østberg ble nummer 11, mens Ragnhild Haga sprakk allerede på klassiskdelen og endte på 15. plass. Det skaper norsk usikkerhet foran de neste laguttakene.

Det ble utfordrende smøreforhold. To timer før start var det null grader og svak sol, så ble det kaldere inn mot starten. Bjørgen hadde litt glatte ski, men veldig god glid.

- En merkelig opplevelse. Kjedelig å få et av sesongens svakeste renn i min OL-start. Vi får bare glede oss over Marits sølv, sier Ragnhild Haga i mixed sonen.

Hun hadde ingen umiddelbare svar på hvorfor hun havnet så langt bak - Ja, jeg har blandede følelser, sier hun.

Weng gikk seg tom

Heidi Weng syntes det var et kaosfelt og hadde ønsket seg litt tryggere feste.

- Jeg brukte for mye krefter på den klassiske delen og hadde rett og slett ikke mer å gå med på den siste halvdelen, sa Heidi Weng til NRK etter målgang,

- Jeg blir ikke nedbrutt av dette, jeg hadde rett og slett ikke dagen dessverre, sier hun.

Heller ikke Ingvild Flugstad Østberg hadde gode svar på hvorfor hun ble hektet av.

Åpningsdistansen ble en nordisk fest med medaljene til Sverige, Norge og Finland. Og alle tre jentene så omtrent like blide ut. Og sju nasjoner (inkludert OAR) blant de ti beste viste at det er en økende internasjonal bredde. Men lagkonkurransen gikk til Sverige med tre utøvere blant topp ti.

Resultatene:

15 km skiathlon kvinner:

Gull: Charlotte Kalla, Sverige 40.44,9,

sølv: Marit Bjørgen, Norge 0.07,8 min. bak,

bronse: Krista Pärmakoski, Finland 0.10,1,

4) Ebba Andersson, Sverige 0.10,9, 5) Jessica Diggins, USA 0.14,7, 6) Nathalie von Siebenthal, Sveits 0.17,6, 7) Teresa Stadlober, Østerrike 0.26,6, 8) Natalia Peprjajeva, OAR 0.33,0, 9) Heidi Weng, Norge 0.40,7, 10) Stina Nilsson, Sverige 0.48,9.

Øvrige norske: 11) Ingvild Flugstad Østberg 0.58,3, 15) Ragnhild Haga 1.22,7.