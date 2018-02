Johnsrud Sundby - Nå har jeg det ganske vondt

Vinter-OL 2018

Av Egil Sæther

PYEONGCHANG: – Jeg var dårlig informert om hvordan ting lå an, sier Sundby og forteller at tilbakemeldingene han fikk var at han kjempet om medalje med Krüger.

OAR-løperen Spitsov kom som en rakett mot slutten og kapret bronsen foran nesa på den norske 33-åringen. Sundby var tydeligvis ikke helt fornøyd med sekunderingen underveis.

– Jeg hørte ingenting om Spitsov underveis. Jeg visste at jeg kjempet med Simen og hørte at jeg lå fem, seks sekunder bak de siste tre kilometerne. Så da blir jeg selvfølgelig deppa når jeg kommer i mål og er 1,9 bak Spitsov, sa Sundby.

Bekrefter

Landslagstrener for kvinnene Roar Hjelmeset bekrefter overfor VG at Sundby ikke fikk noen sekundering mot russeren. Hjelmeset forklarer at Spitsov var seks-sju sekunder bak Sundby etter 13 kilometer, og samme avstand da det gjensto 600-700 meter av løpet.

– Hva det handlet om der var (Maurice) Manificat og Krüger. Spitsov kom helt, helt på slutten. Så jeg kan skjønne Martin om han ikke hørte noe om Spitsov, sier Hjelmeset.

Spitsov var på femteplass ved passering 13,5 kilometer, 5,7 sekunder bak Sundby. I mål var han altså 1,9 foran. Russeren tok også inn 6,1 sekunder på Dario Cologna og 6,2 på Krüger siste halvannen kilometer.

Vondt

Ingen kunne gjøre noe med Dario Cologna på fredagens 15 kilometer fri teknikk i Pyeongchang. Sveitseren var overlegen og vant 18,3 sekunder foran Simen Hegstad Krüger. Spitsov tok altså bronsen 1,9 sekunder foran Sundby.

Sundby forteller at det gjør vondt å være så nær en OL-medalje.

– Det er en følelse som er vond å hanskes med nå. Det kommer sikkert til å være det i kveld og litt i morgen.

Sterk spurt

Heller ikke sølvmedaljevinner Krüger var klar over at Spitsov var med i medaljekampen.

– Jeg skjønte at jeg lå likt med Martin i store deler av løpet. Spitsov gikk litt under radaren for min del, men jeg hørte at jeg hadde litt tid på ham. Han må ha kommet med en veldig god avslutning siste runden, for jeg tror selv jeg hadde ganske bra sisterunde, sa Krüger til Eurosport. (NTB)