Iskald vind før langrennsstarten

Vinter-OL 2018

PYEONGCHANG: Det er spørsmålene ekspertisen stiller seg på Alpensia skistadion der søndagens neste drama skal foregå. Det er iskald vind, men solskinn på langrennsstadion før dagens 30km med skibytte som har start 07.15 norsk tid.

Eller er det norske laget komponert slik for at Martin Johnsrud Sundby skal vinne sitt første inviduelle gull? Svaret er nei. Her er det førstemann til mål uansett hva sidemannen heter.

Johannes Høsflot Klæbo gjør sin olympiske debut, Petter Northug er borte, og gudene vet hvilken OL-karriere som starter søndag morgen, norsk tid. Klæbo er vinterens bombe i internasjonalt langrenn og nå får vi svaret på hvordan han takler en OL-start, med alt det ekstra oppstyret som er her.

Laget ble altså tatt ut for lenge siden og kritikerne mener det er tatt ut med en strategi for at Martin Johnsrud Sundby skal vinne sin aller første tittel. Uttaket av Lyn-duoen Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund er tatt for å sikre høy fart hele veien slik at man slipper en spurt.

Nå er det mange flere enn før som tåler høy fart og som likevel kan spurte. Løypene i Alpensia skianlegg er tøffe og spørsmålet er om Johannes Høsflot Klæbo klarer å henge med i den siste seige motbakken før de kjører ned til stadion og en relativt kort spurt der. Men den uvante dimensjonen her er den sterke vinden. Er det noen som tør stikke fra når en kraftig vindkule kan sende deg tilbake til flokken igjen?

Mange mener at langrenn bør lære av sykkelsporten og at man setter opp en kaptein som de andre kjører for. Det er kanskje en edel tanke, men i praksis er det store forskjeller. Det er ikke lett å være opptrekker i langrenn. Hvis en Simen Hegstad Krüger er med i tetfeltet en kilometer før mål, vil han kjempe like hardt for å vinne som alle andre. Lagarbeid i langrenn begrenser seg til at fire nordmenn kan hjelpe hverandre fram underveis. Men i spurten er det ingen som viker for noen andre.

I VM i fjor var Martins strategi å kjøre fra Sergei Ustjugov. Det klarte han ikke da staven brakk. Nå er Ustjugov utestengt, men i hans fravær har Dario Cologna fått en ny vinter. Han er også regjerende mester på distansen. Og Alex Harvey har gledet seg til denne OL-starten helt siden han vant VM-femmila i fjor. Dessuten har vi en svensk gjeng som er kraftig inspirert av Charlotte Kallas gulløp lørdag.

Det er bare en ekte joker i feltet: Johannes Høsflot Klæbo. Troppens junior framstår som den roligste av dem alle. Og sammen med bestefar har han lagt en strategi foran denne starten også.

Det er verdt å minne om at Norge ikke har vunnet denne OL-øvelsen siden Lillehammer i 1994 da Thomas Alsgaard skled gjennom frostrøyken og vant foran naboen Bjørn Dæhlie. Det er en påminnelse om at norske OL-gull ikke kommer av seg sjøl. Det bare virker sånn av og til.

Her er startlista: