Irritert finne vil ta revansje på femmila

Vinter-OL 2018

PYEONGCHANG: – De andre sto bare og så på, sa finnen til Expressen etter at Norge hadde tapetsert pallen i øvelsen.

Simen Hegstad Krüger tok overraskende OL-gullet på åpningsdistansen, mens Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund tok sølv og bronse.

Den svenske avisen skriver at Norges landslagstrener Tor Arne Hetland takket Niskanen for at han holdt tempoet oppe på den klassiske delen.

– Dersom det ikke hadde gått så fort på den klassiske delen, tror jeg flere hadde vært med på slutten, sa bronsevinner Holund.

Men Niskanen er ikke like fornøyd. Han sier det var et tøft løp.

– Jeg satset alt på den klassiske delen, etter det handlet alt om å overleve fram til mål. Jeg måtte gjøre mye av jobben selv. Da jeg sakket av og la meg bak, sto de andre stille og så på og dro ned tempoet. Da kom de andre løpere opp, og etter det orket jeg ikke mer, sa Niskanen.

Først mente finnen at det ikke var noen stor greie, men da han fikk høre at Hetland takket ham for å kjøre hardt i starten, surnet han til.

– Jeg ser det på resultatlisten, sa Niskanen før han avbrøt intervjuet med Expressen.

På den internasjonale pressekonferansen etter rennet spurte en finsk journalist om nordmennene ville gi Niskanen noe honnør for deres suksess.

Holund gjentok det han sa, mens Martin Johnsrud Sundbyla til:

- Jeg skjønte at her får vi en skikkelig utfordrer på den avsluttende femmila.

Og det kan bli finnens store revansje i dette OL. Han har aldri vunnet et stort renn utenfor Finland, der han ble verdensmester sist vinter. (NTB)