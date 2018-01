Vinter-OL 2018

Den russiske skøyteløperen Olga Graf kommuniserer på sosiale medier for å forklare hvorfor hun ikke vil reise til Sør-Korea. Hun reagerer på at flere av lagkameratene ikke er invitert og finner utvelgelsen vilkårlig.

Graf, som tok to bronsemedaljer under OL i Sotsji for fire år siden, var imngen vinnerkandidat i Pyeongchang, men hadde som mål å ta medalje i lagkonkurransen. Det målet er ikke lenger mulig å innfri, så lenge flere lagkamerater er ekskludert fra vinterlekene.

Da velger hun å droppe hele arrangementet.

– Alt håp om å kjempe om en plass på den olympiske pallen blir ikke realisert fordi idretten er blitt en forhandlingsbrikke i et skittent, politisk spill, skriver skøyteløperen i en klar uttalelse i sosiale medier.

Graf er den første russiske utøveren som takker nei til IOCs invitasjon om å delta i OL. Det betyr at 168 utøvere fra Russland nå er aktuelle for å delta i vinterlekene under betegnelsen OAR (Olympic Athletes of Russia).

Verdens beste 1500 meter-løper, Denis Juskov er ikke invitert, det er heller ikke kortbaneløperen Viktor An, som er en stor sportshelt i Russland. Utelatelsen av de to har vakt sterke reaksjoner.

An har seks OL-gull, tre fra OL i 2006 da han gikk for Sør-Korea og tre fra Sotsji-OL som russer etter at han ble russisk statsborger i 2011. Med tre nye gull i Pyeongchang kunne han blitt tidenes største vinterolympier.

- Den største stjernen er strøket fra programmet, sier en sjokkert Svetlana Zjurova, tidligere OL-vinner som nå sitter i det russiske parlamentet.