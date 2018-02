Hockeygutta venter framgang etter 1-9 på to kamper

Vinter-OL 2018

Av Stian Johnsen

GANGNEUNG: Tyskland står på motsatt banehalvdel i siste gruppekamp, og det er et lag Norge har slått flere ganger tidligere. Thoresen er veldig gira på å gjøre nettopp det igjen.

– Ja, absolutt. Nå er jeg sykt sugen på å vinne en OL-match. Det har jeg ikke gjort ennå. Vi skal ta tyskerne, sier han til NTB.

Samtidig vet han at Norge må spille hakket bedre enn mot Finland og Sverige for å stikke av med seieren. Fredag tok det norske laget ledelsen, men sprakk mot slutten som mot Sverige, og tapte 1-5.

– Vi bør kunne klare å konkurrere på samme nivå som tyskerne. Men vi må fortsatt opp på et bedre nivå enn i dag. Vi er litt for trege, litt for slitne. Og det ødelegger litt av den offensive kvaliteten vi har, fortsetter russlandsproffen.

Trodde på poeng

Thoresen var toneangivende for Norge i kampen mot Finland fredag. Ekstra surt var det å tape etter en så god start.

– I dag følte jeg at vi skulle stjele poeng. Og da er det skuffende når vi ikke klarer det.

Han vet hva som må til for å snu trenden mot Tyskland.

– Vi må få flyttet pucken mye raskere opp i angrepssonen enn det vi gjør i dag. Da tror jeg vi kan få se et mye hvassere Norge. Vi er positive i boksen i dag og prøver hele tiden å presse oss framover på banen. Men jeg tror ikke orken er helt der den skal være når vi har spilt så mye i egen sone som vi har gjort i disse to kampene, sier Thoresen.

Tyskerne har også tapt sine to kamper mot Finland og Sverige. Det betyr at en seier vil gi 3.-plass i OLs gruppe C og potensielt lettere motstand i omspillet om en kvartfinaleplass.

Haugens baklengs

Lars Haugen lot seg lure og slapp to pucker fra 18-åringen Eeli Tolvanen mellom beina.

Det ble ingen pen statistikk fra OL-kampen for keeperen som slapp inn fem av 30 skudd, en redningsprosent på 83.

– Det ser ikke bra ut på CV-en, nei, kommenterte Haugen om tapssifrene mot Sverige (0-4) og Finland.

– Til tider har vi vært så svake, men ikke i 120 minutter. Vi gjør veldig mye bra i dag, og det er match helt til det er igjen 12 minutter. Jeg synes vi løfter oss og gjør en bedre match enn mot svenskene. Marginene er ikke helt på vår side. Det er surt, sa Haugen til NTB.

Både Finlands utligning og ledermål gikk inn mellom beina på den rutinerte keeperen. Begge var signert kometen Tolvanen, som står med tre mål og tre assists på to OL-kamper.

– Han er god. Jeg skulle gjerne hatt de to målene der tilbake.

– Det er ikke ofte jeg slipper inn to mål mellom beina. Det har jeg nesten ikke gjort hele sesongen, sa Haugen.

Støtte fra Bonsaksen

Backen Alexander Bonsaksen ville ikke skylde baklengsmålene på Haugen. Derimot tok han selvkritikk for 1-3-målet, der han rotet bort pucken og lot Finlands Veli-Matti Saviainen score.

– Vi er med i matchen og har sjanser til å score både 2-2 og 3-2. Og så gjør jeg en utilgivelig feil og gir bort pucken, så de scorer 3-1. Det er for dårlig, helt enkelt, sa Bonsaksen til NTB.

– Jeg tror ikke vi skal klandre Lars for noe. Han har egentlig stått to bra kamper. Det er heller vi som må rydde opp foran ham og slutte å gi bort pucken i egen sone, la han til.

I neste kamp mot Tyskland mener Bonsaksen at Norge har en betydelig større seierssjanse.

– Nå får vi hvile en dag, og så skal vi ta Tyskland slik at vi muligens kan få lettere motstand i neste runde. Vi begynner å fortjene en seier, og det skal vi klare mot Tyskland, sier han. (NTB)

KAMPFAKTA

OL ishockey menn i Pyeongchang fredag, gruppe C:

Finland – Norge 5-1 (1-1, 1-0, 3-0)

Gangneung Hockey Center: 4180 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (6.29) Patrick Thoresen (Tommy Kristiansen, Ken André Olimb), 1-1 (16.36) Eeli Tolvanen (Sami Lepistö). Skudd: 10-5.

2. periode: 2-1 (25.32) Tolvanen (Jukka Peltola). Skudd: 9-8.

3. periode: 3-1 (42.59) Veli-Matti Savinainen (Jarno Koskiranta), 4-1 (47.54) Lepistö (Peteri Kontiola).5-1 (56.48) Sakari Manninen (Kontiola). Skudd: 11-9. Totalt: 30-22.

Dommere: Jan Hribik, Tsjekkia og Brett Iverson, Canada.

Utvisninger: Finland 4 x 2 min., Norge 6 x 2 min.

Norge:

Målvakter: Lars Haugen (Henrik Haukeland)

1.-rekke: Jonas Holøs, Mathias Nørstebø – Ken André Olimb, Patrick Thoresen, Mathis Olimb.

2.-rekke: Aleksander Bonsaksen, Daniel Sørvik – Anders Bastiansen, Mats Rosseli Olsen, Alexander Reichenberg.

3.-rekke: Johannes Johannesen, Henrik Ødegaard – Eirik Salsten, Steffen Thoresen, Kristian Forsberg.

4.-rekke: Stefan Espeland, Mathias Trettenes – Martin Røymark, Tommy Kristiansen, Niklas Roest.