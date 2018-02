Haga fosset inn til OL-gull

Vinter-OL 2018

– Det er helt rått. Da Ragnhild Mowinkel tok sølv i storslalåm tidligere i dag fant vi ut at det var Ragnhild-dagen, sa Ragnhild Haga til Eurosport etter å ha knust alle konkurrentene.

Favoritten Charlotte Kalla så ut til å innfri favorittstempelet da hun tok ledelsen og var i tet halvveis, men den norske OL-debutanten var kun noen små sekunder bak.

Etter 6,2 kilometer hadde den norske 27-åringen overtatt ledelsen, og det var tydelig at hun trivdes i solskinnet i den sørkoreanske OL-byen. Haga skrudde opp tempoet ytterligere de to siste kilometerne, og i mål hadde hun knust Kalla med 20,3 sekunder. Svensken så ikke altfor skuffet ut etter å ha tatt OL-sølv.

– Det var slitsomt, men det er godt å kjenne at jeg har gitt det jeg kunne. Ragnhild koblet grepet tidlig, og jeg fokuserte på egen prestasjon, sa den svenske favoritten til Eurosport etter å ha blitt henvist til sølvplass

Det så lenge ut til at det skulle bli en sekundstrid mellom Haga og Kalla, men den norske jenta avgjorde de siste kilometerne.

– Da jeg satte utfor den siste bakken, tenkte jeg at det var den viktigste bakken i mitt liv. Jeg ga alt jeg kunne. At jeg tar denne muligheten er jeg utrolig fornøyd med, sa Haga som la til at hun var livredd for at Kalla skulle skru opp tempoet mot slutten.

Haga debuterte i OL med femteplass på skiathlon-øvelsen.

Bjørgens 12. OL-medalje

Marit Bjørgen gikk inn til delt bronse, 31,9 sekunder bak den norske gullvinneren. Bronseplassen må hun dele med finske Krista Pärmäkoski. Lenge så det ut til at amerikanske Jessica Diggins skulle snyte Rognes-jenta for medalje, men klokka viste 4,1 sekunder i Bjørgens favør da amerikaneren passerte mållinjen. Dermed tok Bjørgen sin 12. OL-medalje i karrieren.

– Jeg var så sikker på at medaljen røk. Jessica Diggins hadde en bra ledelse, sa en fornøyd Bjørgen til Eurosport, og la til at hun gledet seg over Hagas kanonløp.

– Jeg er litt målløs. Jeg er vanvittig glad på Ragnhilds vegne. Det er rått, jækla rått. Jeg tror ikke hun får sove i natt, sa Bjørgen videre.

– Ragnhild har vært den sterkeste og jevneste skøyteren i hele vinter. Og hun er rå til å disponere løpet sitt, la hun til.

– Fantastisk

Ingvild Flugstad Østberg gikk inn til sjuendeplass, et drøyt minutt bak den norske vinneren. Hun var ikke helt fornøyd med eget løp, men var glad på vegne av Ragnhild Haga.

– Det var fantastisk av Ragnhild, så da må vi glede oss over det. Jeg synes jeg gikk bra på ski, men jeg skjønner ikke at det røynet på med så mange sekunder. Jeg synes jeg gikk bedre enn som så, men sånn er det. Jeg prøvde å disponere kreftene, men det ble for tungt, sa Østberg til Eurosport.

–Ikke så gøy å gå på ski

Heidi Weng ble nummer elleve, slått med nesten halvannet minutt.

– Det er ikke veldig gøy å gå på ski nå. For egen del skjønner jeg ikke helt hva som skjer, sa en frustrert Weng til Eurosport.

– Men det er gøy med to norske på pallen, så det er noe å glede seg over, la Weng til

Haga og Bjørgen tok torsdagens fjerde og femte norske OL-medalje. Dagen startet med OL-gull til Aksel Lund Svindal i utfor, mens Kjetil Jansrud fulgte opp med sølv. I kvinnenes storslalåm tok Ragnhild Mowinckel sølv, for øvrig den første norske OL-medalje i alpint for kvinner siden Laila Schou Nilsen tok bronse i kombinasjonen i 1936.

(NTB)