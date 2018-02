Vinter-OL 2018

Av Egil Sæther

27-åringen fra samme bygd som Bjørn Dæhlie i Nannestad er et typisk eksempel på at tålmodighet gjør mester. Selv om hun er blitt en mye bedre skiløper denne sesongen, var det likevel en overraskelse at hun skulle utklasse alle på 10-kilometeren i fri teknikk.

Skiathlonvinner Charlotte Kalla ble parkert med 20,3 sekunder og henvist til sølvplass.

– Min erfaring fra tidligere mesterskap, er at man ikke skal være trygg på noen ting i den norske troppen. Du blir veldig mentalt sterk av å være norsk, for man må tilpasse seg veldig. Beskjedene kommer veldig brått på, og plutselig endres det, sa Haga.

27-åringen har vært stortalentet som har bygget stein på stein. Hun var best i Norge som 14/15-åring, vant Ungdommens Holmenkollrenn og dominerte også som junior.

Utviklingen stoppet opp i de første årene som senior.

– Det har vært skader og sykdom, og det er andre som har hatt en bedre utvikling enn meg. Men jeg har alltid hatt det veldig gøy med å satse på ski og har trivdes i miljøet. Jeg har likt å utfordre meg selv og har vært skikkelig seriøs lenge, sa den veltalende OL-vinneren.

Bestemt grep

Foran denne sesongen tok hun et mer bestemt grep.

– I år bestemte jeg meg litt ekstra og satte meg mål om medalje i OL. Det største steget på veien dit har vært å komme meg inn i den norske troppen, og jeg tror det er en styrke for laget at man virkelig må ta tak for å kvalifisere seg til å være en av de fire som får gå. Når man først får gå, så viser løpet i dag at alt er mulig.

– Hvordan har det vært å være så tålmodig, å se at alle de andre vinner?

– Det er inspirerende å se at lagvenninner gjør det bra, men også irriterende innimellom at man ikke får det ut selv. Det er litt begge deler. Jeg føler at jeg har bygget stein for stein i en grunnmur over mange år, og jeg vet at langrenn er en utholdenhetsidrett. Det er ikke alle som blir gode når de er 20. At du får så mye igjen for den jobben som er lagt ned i dag, det er litt uvirkelig.

Uvirkelig

Haga hadde håpet om medalje, men hun tror ikke at det var mange som trodde at hun skulle vinne.

– Jeg tror egentlig ikke at noen trodde det. Kanskje lillebroren min Magne, som også er langrennsløper. Han er en veldig offensiv type, og selv om han ikke har sagt det så kan jeg tenke meg at han var den nærmeste til å tenke det. Andre har vel håpet på medalje i beste fall, og det er det jeg har tenkt også.

– Hva med kjæresten da du snakket med ham på telefon?

– Han sa så vidt at «hva var det du holdt på med i dag? Du vant med 20 sekunder!» Jeg tror han var litt i sjokk.

Kjæresten heter for øvrig Øyvind Gløersen (31). Han var også en aktiv skiløper og er tvillingbror til langrennsløperen Anders Gløersen.

– Det er veldig sjelden at en langrennsløper blir nummer 15 i et renn lørdag og blir OL-mester fem dager senere. Hva var det som skjedde i de fem dagene mellom disse løpene?

– Jeg tror det handlet litt om at skiathlon var mitt første OL-løp noen gang, og jeg var kanskje litt ekstra nervøs. Nå føler jeg at vi er kommet litt bedre i gang i den norske troppen. OL er fortsatt stort, men jeg har fått ristet av meg de verste nervene. I tillegg var det bare skøyting i dag, og det er jeg hakket bedre på. Det er min distanse, sa Norges ferskeste OL-vinner.

Akkurat det er det ingen som betviler etter prestasjonen hennes i Pyeongchang.

Haga inspirert av Skari og Bjørgen

Ragnhild Haga har aldri turt å drømme om OL-gull, men sier at hun er blitt inspirert av mange på veien mot målet.

– Jeg husker jo Bente Skari fra OL i Salt Lake City og alle seirene til Marit (Bjørgen). Det var veldig inspirerende. Jeg har sett ekstra på 10-kilometeren i enkeltstart, fordi jeg har synes at det var veldig spennende å følge med på. Jeg har ikke tenkt mye på at jeg selv skulle vinne et OL-gull, sa hun da hun snakket med den norske pressen etter den sterke seieren på 10-kilometeren i fri teknikk.

Haga er en mange gode norske skijenter i midten av 20-åra. Hun er selv 27 år gammel.

– Det er ekstremt inspirerende å være en del av gjeng i 20-åra som har tatt stegene, vært tålmodig og jobbet sammen over tid.

Jenta fra Holter i Nannestad ble bare nummer 15 på lørdagens skiathlon, og en stund var hun redd for at plassen på 10-kilometerlaget ville ryke.

– Som sagt er det vanskelig å komme med på det norske laget, og jeg var litt usikker en stund på min egen form. Jeg var litt usikker på hva trenerne tenkte. Men da de ga meg tilliten ble jeg veldig glad. Jeg vet at jeg er god til å skøyte 10 kilometer, og jeg ville blitt irritert om de hadde satt meg ut. Samtidig var jeg altfor dårlig på skiathlon. Det viser at toppidrett er brutalt, og det svinger.

Haga visste samtidig at hun har vært Norges beste på 10 kilometer fri teknikk denne sesongen.

– Jeg hadde troen på denne distansen, og hadde det vært en annen distanse så hadde jeg skjønt om de hadde byttet meg ut. Jeg synes at jeg fortjente denne sjansen ut fra det som skjedde før jul. Jeg spurte etter en dag eller to og fikk beskjed om at jeg skulle gå.

OL-vinneren er bankers på det norske stafettlaget. Men hva med lagsprint?

– Der tror jeg at jeg er langt nede på lista. Jeg må nok gå fort i fem år til før jeg er aktuell for den.

